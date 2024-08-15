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台積電強攻AI！桃園龍潭急徵CoWoS技術員 做2休2令人稱羨待遇曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電宣2024技術員招募面談會，龍潭專場來了。 路透
台積電宣2024技術員招募面談會，龍潭專場來了。 路透

全球晶圓代工龍頭、半導體「護國神山」台積電向來薪資待遇、員工福利佳，是不少人夢想進去的公司，而近日台積電最新的徵才招募場次也曝光，薪水同樣羨煞眾人。

台積電在官網公告「2024技術員招募面談會-龍潭專場」，日期為8月23日，星期五，從早上9時至下午4時截止，地點位於桃園龍潭，資格限制為高中生、大學生、工作經驗者3年(含) 以下，具工作經驗者 4 到7(含) 年，或是具工作經驗者7年以上皆可參與。

活動概要也不難看出台積電極力發展AI相關技術，「您對於人工智慧的未來充滿憧憬嗎? 渴望在AI領域中大展鴻圖、創造影響力嗎？就是現在！先鋒技術，前線出擊！」

職務總共有二類，先進封裝製造部技術員及先進封裝工程部技術員，都是採四班二輪制，工作兩天，休息兩天，3~5個月夜班或3~5個月日班不等。而且製造部技術員需進入黃光無塵室，監控生產線機台，例如拆/包裝晶圓盒、盤點原物料作業、機台面板操作，日班總月薪約32,000元，夜班總月薪約 43,000元，另享有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。

工程部技術員則需要與工程師配合，處理產品異常與機台異常，或是維護量測程式，量測資料異常的確認，甚至要會操作電子顯微鏡拍照並針對拍攝的缺陷照片進行分類，日班總月薪約32,000元，夜班總月薪約 43,000元，另享有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。

過去曾有在台積電擔任技術員的網友分享，月薪加津貼日班約3.6萬、夜班約4.5萬元，若加上分紅和加班領的津貼，年薪可直逼百萬元。

值得注意的是，台積電總裁魏哲家日前在法說會提到，受惠AI晶片大廠輝達（NVIDIA）等主要客戶對先進封裝的強勁需求，台積電CoWoS產能持續短缺，並點名希望在龍潭擴張CoWoS產能。

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