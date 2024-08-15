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看好影音經濟 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟AS725

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
看好影音經濟， 宇瞻推磁吸外接SSD。圖/宇瞻提供
看好影音經濟， 宇瞻推磁吸外接SSD。圖/宇瞻提供

宇瞻看好新世代拍攝影音風潮，研發超輕量磁吸外接式固態硬碟（SSD）-AS725，只要吸附於具有磁吸功能的智慧型手機上，即可輕鬆擴增儲存容量；除通過軍規落摔測試外，讀寫速度更高達1000 MB/s，大幅節省傳輸時間，使用者能隨時隨地享受拍攝與儲存的樂趣。

影音世代當道，儲存空間需求愈趨龐大。若購買雲端儲存空間一年所需花費動輒約3,000元起，價格高昂外也有可能因個人管理不當衍生資安問題。相較之下，AS725不僅價格親民，相容於Apple MagSafe解決方案，能以磁吸方式貼合智慧手機，輕鬆擴增容量。

對於iPhone 15 Pro與Pro Max，相容傳輸速度最高達10Gbps；其256GB以上的使用者，若透過ProRes規格進行專業級拍攝，錄影檔案可直接存在AS725，不用擔心容量不夠的問題，隨插即用，即拍即存！至於沒有磁吸功能的安卓系統手機的使用者，可另外購買磁吸貼片或具有磁吸功能的手機殼，一樣能簡單上手。

厚度僅1.05公分的AS725只有52克重，時尚極簡的霧黑圓形本體，搭配掛繩造型，輕薄小巧即可塞進口袋或包包，不僅方便隨身攜帶，磁吸式特色更能解放雙手。在活動場合中只要單手操作即可，滿足影音族群盡情拍攝、隨身儲存資料的需求。此外，AS725提供 256GB/512GB/1TB/2TB四種選擇，無論是影像職人或自媒體創作者，皆可依照自身需求選擇適合的容量。

6G 固態硬碟 手機殼

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