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宏碁傳捷報：個人電腦於泰國穩居上半年市占第一

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
PC品牌宏碁今公布，據最新市調數據顯示，宏碁個人電腦及電競筆電於泰國第二季表現亮眼。圖／宏碁提供
PC品牌宏碁今公布，據最新市調數據顯示，宏碁個人電腦及電競筆電於泰國第二季表現亮眼。圖／宏碁提供

PC品牌宏碁今日公布，根據最新市調數據顯示，宏碁個人電腦及電競筆電於泰國第二季皆表現亮眼，分別以23%及32%市占成績稱王；年成長亦以38%及77%遠超群雄，於產業負成長的情況下，仍逆勢而起，遠超群雄。

此外，宏碁電競筆電於6月單月成績佳，不僅以逾3成的市占率居冠，年成長高達82%，更已連續五個月衛冕當地市場，展現宏碁長期深耕東南亞市場的成果。

宏碁表示，將持續以創新科技滿足消費者的需求，旗下Predator電競品牌更以卓越的產品性能及獨家散熱技術深受玩家喜愛。

該公司於近日甫發表的Predator Helios Neo 14為性能強大的便攜電競筆記型電腦，且支援AI加速功能，搭配先進的散熱解決方案，提供頂尖性能，使用者得以隨時享受頂尖性能和逼真視覺效果。

宏碁2024年第二季稅後純益為14.04億元，季增17%，年增1%，每股純益0.47元；上半年稅後純益26.06億元，年增37%，每股純益0.87元。7月營收234.5億元，連續第13個月呈現年增。宏碁表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵。

宏碁 電競筆電

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