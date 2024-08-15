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數發部數位信任應用補助19案 拚使用人次達百萬

中央社／ 台北15日電

數發部數產署今年推動數位信任場域驗證計畫，針對FIDO安全身分識別、隱碼技術、電子簽章與區塊鏈4大技術選出19案補助，應用在電商無密碼交易、線上遊戲登入等情境，目標今年底達到100萬使用人次，盼更多技術落地應用。

台灣新經濟連盟協會今天舉行第2屆Web3資安暨信任論壇，討論數位信任、Web3識詐與防詐等議題。

數發部數位產業署主秘黃雅萍致詞表示，疫情推動新興科技發展，個人社交、購物、訊息傳播都在網路上進行，推動數位經濟發展過程中，數位信任將是重要的基礎。數發部重視數位信任議題，包括推動零信任架構、修正電子簽章法，現在積極推動打詐，數發部8月下旬也會推出新的打詐措施。

黃雅萍指出，數發部作為大型沙盒，內部也透過FIDO技術來推動公文線上簽核，如果近2年的內部實行都非常順利，也希望各機關可以採用這類方式，讓公文線上簽核更加安全。現在密件公文也開始用線上簽核方式做驗證，數發部可作為數位經濟發展重要後盾角色。

數位發展部數位產業署平台經濟組副組長施偉仁則以「從數位信任引領數位經濟發展」為題發表短講。施偉仁指出，根據世界經濟論壇（WEF）發布內容，希望透過數位信任框架，解決技術開發與使用間對數位信任的挑戰。

數發部今年推動「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」，其中，產業端推動數位信任場域服務實地驗證計畫，開放業者申請場域驗證。

施偉仁說，今年數位信任場域驗證計畫，分別包含FIDO安全身分識別5案、隱碼技術5案、電子簽章4案與區塊鏈技術5案，4大類技術共選出19案輔導補助，也透過產業公協會加強宣導。

19案補助包含電商無密碼交易、線上遊戲登入、遊戲點數購買、物流供應鏈隱碼、數位聯徵、藥局等應用場域。

施偉仁表示，計畫主要目的是希望輔導業者的數位信任服務可以落地應用，也推動電商、第三方支付、線上遊戲產業導入數位信任技術，目標今年底19案應用達到100萬使用人次。

線上遊戲 電商

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