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強強聯手！研華全面導入聯發科「達哥」生成式 AI 平台

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華。圖／聯合報系資料照
研華。圖／聯合報系資料照

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）與IC設計大廠聯發科技（2454）15日宣布展開策略合作，研華不僅為全球首家全面導入聯發科技的生成式AI服務平台MediaTek DaVinci（聯發科技達哥）的企業，更將其作為提升員工日常工作生產力的重要工具；同時，也將於聯發科技達哥平台上舉辦一系列生成式AI創新競賽，激發員工運用AI技術的創意與潛力，展現其對生成式AI技術的高度重視。

研華科技資訊處協理林詠傑表示，隨著生成式AI技術的普及和發展，AI運算從雲端走向邊緣已成趨勢，更是落實到你我工作日常。此次藉由與聯發科技合作導入聯發科技達哥平台，主要希望能夠在組織中培養AI創新思維、實現Everyday AI策略，也希望藉此大幅提升員工工作效率。為鼓勵全員踴躍參與，研華內部更發起一系列的AI創新競賽，因為我們認為唯有透過AI技術的廣泛應用，才能為自己與客戶創造更大的價值，同時也為台灣的AI產業發展注入全新動能。

聯發科技人工智慧暨數據工程處協理葉家順表示，聯發科技達哥平台旨在解決企業採用生成式AI時所面臨的各式挑戰，讓各行各業能在彈性且開放的平台下，開發專屬的生成式AI應用。雙方期待此次合作，不僅能為研華組織創造價值，更能成為台灣生成式AI跨企業合作的成功示範。

研華為鼓勵全員參與創新、達成員工賦能，讓AI成為每位員工日常工作中不可或缺的得力助手，在導入MediaTek DaVinci平台後，即於內部舉辦一系列生成式AI創新競賽和教學工作坊。競賽範疇涵蓋多個領域，從辦公室應用、品牌行銷、業績分析、人力資源服務、客戶服務、軟體開發等，以鼓勵全員運用AI技術解決實際業務問題，進而提高工作效率。

聯發科技達哥生成式AI服務平台於今年4月正式推出，該平台基於聯發科技生成式AI服務框架（GAISF）開發，不僅具備高度資料安全性，更能提高生產力；平台亦支援多種大語言模型，包含聯發創新基地最新發布的繁體中文大語言模型MediaTek Research BreeXe（MR BreeXe），使其在繁體中文處理能力上表現優異。

其中，聯發科技達哥生成式AI服務平台的 Smart Assistant as a Service（SAaaS，智慧助理服務）是一項全新的雲端解決方案，主要將智慧助理功能API化後整合到各種軟硬體產品和服務中；不僅提升使用體驗和工作效率，更能充分展現平台的可擴展性和靈活性，以適應不同規模的業務需求。

此次研華與聯發科技的合作，不僅為生成式AI技術於企業應用的典範與先驅，雙方更期望能藉此案拋磚引玉，邀請並推動更多企業加入生成式AI的行列，共同實現Everyday AI的策略。此外，雙方於 Edge AI 產品開發也將進一步合作，充分展現了台灣科技產業在AI領域的創新和領導地位，也期待此合作能為台灣在全球AI競爭中贏得先機。

AI 研華 聯發科

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