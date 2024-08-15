突破AI瓶頸 麗臺「AIDMS 高效整合技術」自動化大展亮相

台灣年度最大的智慧製造盛會—2024年台北國際自動化工業大展將於8/21(三)至8/24(六)登場，麗臺（2465）15日宣布，今年以「整合和通用」為核心主題，展出自家開發的AI管理系統 AIDMS，以及該系統與基於NVIDIA Omniverse 平台、數位孿生和 NVIDIA認證系統解決方案的整合。

AIDMS管理系統引領業界，賦予AI開發平台強大的整合力與通用性，能跨不同硬體平台及作業系統完成部署任務，並可廣泛應用於AI相機、GPU 電腦 / 工業電腦、智慧型手機，讓企業無痛升級擁有AI視覺辨識功能，實現製造業各種智慧監控、機器視覺與工業檢測應用，如物件辨識、物件追蹤、影像定位、異常分類與影像分析等，達成以物理AI驅動智慧工廠的願景。

AIDMS管理系統內建主流的AI深度學習框架（如PyTorch、TensorFlow等）以及多種電腦視覺AI模型，並採用直觀的no code無程式碼設計介面，因具備高度的模型拓展性，與時俱進的提供最新模型。且因為資源管理平台特性，可支援多人同時訓練，更開放模型程式碼，允許企業根據實際需求自行開發、管理和優化AI模型，使得不同技術背景的工程師或是不同領域的專家，都能共同協作，大幅提升開發的靈活性和效率。

麗臺科技資深經理林威延博士表示：「AIDMS改變了現有的AI專案開發方式，其無程式碼介面讓不同領域的專業人員可以專注於運用AI實現各種開發與應用，進而提升專案成功率。對企業來說，AIDMS可以更有效地管理模型生命週期，促進員工之間的協同工作，並將更多的資源投入到模型的驗證與應用，大幅縮短AI落地導入應用時間，發揮成本效益。」

產業數位化已成為潮流，開發者正積極尋求新技術，以打造AI驅動、基於物理的數位孿生解決方案。透過將 AIDMS 與基於 NVIDIA Omniverse 的解決方案結合，開發者就能實現在虛擬環境中更容易測試和訓練AI，為傳統產業導入AI應用提供了輕鬆、簡易且高效的解決方案，並進一步提升公共安全。在今年的自動化展中，麗臺科技將與合作夥伴光速海盜共同展示這一創新應用，讓參觀者見證其實際的效果。

這項技術不僅適用於智慧工廠的安全監控，還可以擴展至公共安全領域。透過使用在 NVIDIA Omniverse 上開發的工具和應用程式結合 AIDMS 模擬火災現場的煙霧、爆炸瞬間的火焰以及土石流等高危險場景的影像，企業能在安全的環境中進行大規模災害模擬和測試，有效增強對各種災害情境的應對能力，進一步提升公共安全。

在AI硬體上，麗臺科技以 NVIDIA GPU 為核心的 NVIDIA 認證工作站與伺服器，針對大型語言模型（LLMs）推出高彈性解決方案，硬體支援 Llama3、Mistral AI、 Project TAME 等大型語言模型的開發與應用，並經過優化和驗證，確保其在實際應用中的卓越性能和可靠性。麗臺科技不僅能解決企業在發展LLM時遇到的硬體選擇困擾，更能根據企業具體需求提供硬體建議，確保硬體與AI應用發揮最大的效果。