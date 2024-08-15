訊連報喜！憑自研App卡位輝達RTX40供應鏈 效能大增10%

軟體研發商訊連科技（5203）訊連15日宣布，團隊透過自研手機App產品「PowerDirector威力導演」成功與晶片大廠輝達（NVIDIA）達成新的合作，未來只要是擁有輝達圖形處理器系列產品40系列GeForce RTX GPU顯卡的創作者，都將可以在威力導演中，使用最新的輝達NVENC HEVC UHQ模式，並藉此將編碼效率提高10%。而這也代表訊連已成功打進輝達供應鏈。

事實上，訊連早在今年初就已在自家研發的App產品「PowerDirector威力導演」當中，導入AI人工智慧技術，並推出全新「AI動畫」生成功能，透過這項功能大家不僅能夠將生活中隨手拍攝的日常影片利用AI技術一鍵轉換成多款動漫風格，更能夠讓用戶在節日期間捕捉特殊時刻，為親友創作獨特且充滿氛圍感的動畫影片。

訊連表示，公司憑藉自身擁有的先進AI演算引擎，來優化AI動畫的流暢性。在新的AI影片生成技術中，相較於市場上大多仰賴AI生成多張圖片再組合成影片的產品，其效果完整性和穩定性均有明顯提升，顯示出更高品質的產品優勢。此外，這些功能也能確實因應短影音行銷的趨勢，滿足影音創作者的創意需求，讓他們讓動畫創作變得更輕鬆易行。

訊連第一事業群總經理林昭宏表示，目前市場對於影音及生成式 AI 的需求持續成長也融入全民生活，因此訊連希望運用MIT軟體實力讓大眾可以更簡便的方式加入這個AI 時代並創造自己的作品。此外，過去全球動漫產業平均一年的收益已超過280億美元，顯示其在娛樂市場的高潛力。

林昭宏指出，隨著數位平台和串流服務在亞洲及年輕消費者中逐漸普及，促使動漫受眾逐漸擴大，為內容創作者帶來商機。同時，短影音內容也因應現代觀眾的快節奏和分享需求將持續作為熱門的創作方向，和這次推出的AI 動畫生成短影片有相當大的關聯性。

他強調，未來消費者若要使用PowerDirector威力導演App，來進行個人創作的AI動畫生成影片，只需上傳30秒內的影片，選擇所喜歡的風格款式，即可一鍵自動產出，不僅簡單易上手、生成效率也非常驚人，吸引不少網友關注、使用。此外，根據生成的影片秒數，AI動畫生成功能提供不同的付費方案。

截至目前訊連已不止成功卡位晶片龍頭大廠輝達（NVIDIA）的供應鏈，更連科技巨頭英特爾（Intel）以及超微、高通等半導體大咖都早已是合作對象，雙方透過在AI PC生態系的合作，積極搶佔商機。展望未來發展，訊連董事長黃肇雄也預告，下半年有望與品牌廠在AI PC方面合作，更有機會有新合作，後市可期。