英業達人才永續喜訊 傳再摘國家級「TTQS金牌獎」

代工大廠英業達（2356）近年積極推動「人才永續」等議題，而公司15日也正式宣布，集團在人才永續方面的努力再獲肯定，成功摘下國家級人才認證「TTQS 金牌獎」。事實上，人才發展品質管理系統（TTQS）不僅是國家級人才發展的重要認證系統，更是判斷訓練品質的重要指標，這次獲獎也代表集團「以人為本」的企業文化，以及人才永續發展的努力深受全球肯定！

據悉，英業達作為四大代工品牌的一員，擁有非常豐富的培育機制，而為了打造重要的「神隊友」，集團也不時推出各種相關培育課程，協助同仁時時刻檢視自我的當責執行力，培養完成任務更要超前一步的執行精神，讓全體員工「告別豬隊友，成為神隊友」。而這次獲獎也代表英業達成功領先同場較勁的近2,000家企業，也象徵英業達推動「人才永續」的一大成功。

據證交所「員工福利政策及權益維護措施揭露」資料顯示，英業達在福利政策上，持續推動以下四項原則，包括「績效及創意並重」、「強化員工健康保障」、「多樣福利與設施」、「員工之進修與訓練」等，而「人才培育」為英業達永續經營的基礎，公司持續打造員工學習成長的友善環境。公司也將教育訓練體系區分為五大類課程，以核心價值課程為中心，傳達英業達的企業文化與價值觀。

事實上，英業達成立於1975年，總部位於台北市士林區，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，隨著「AI題材」已逐漸成為全球市場焦點，英業達也憑藉過人的實力，取得晶片大廠輝達（NVIDIA）旗下AI伺服器有關的「液冷」專案大單，而公司為讓全體員工能夠跟上科技發展進程，也將教育訓練體系區分為五大類課程，以核心價值課程為中心，傳達英業達的企業文化與價值觀，並帶領大家一同成長，也讓集團後市可期。