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低軌衛星商機擴大 TPCA估今年相關PCB產值達200億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

低軌衛星商機持續擴大，TPCA台灣電路板協會估計，預估2024年台灣的衛星PCB產值可達200億新台幣規模，是今年產業不可忽視的成長動力。

台灣電路板協會分析，由於地緣政治的關係，SpaceX與Amazon在PCB供應鏈選擇與台廠合作，同時也促使台廠在東南亞規劃衛星PCB的產品布局。隨著衛星營運進入競爭白熱化階段，營運商紛紛釋出訂單需求，台系供應鏈陣營也持續壯大，加速了衛星PCB業績翻倍成長。

低軌衛星商機將在2024年擴大，業界先前觀察，今年主力衛星發射次數估年增50%，發射頻率大增使衛星升空數量同步成長有利於PCB用量穩步提升。法人看好，PCB廠HDI龍頭華通（2313）、台商車用雷達板龍頭燿華（2367）將為主要受惠廠商，同時車用PCB廠商敬鵬（2355）也正積極搶進該領域爭取開拓車用以外成長動能。

華通在低軌衛星耕耘領先，率先受惠全球低軌衛星商機成長，包含美系主要客戶去年已開放星鏈直連手機業務（Direct to Cell）功能，客戶積極拉貨並拓展新應用，加上第二家美系客戶Kuiper網路計畫用的兩顆原型衛星發射成功，低軌衛星的寬頻網路市場規模預估未來十年內將達到上百億美元，法人估計華通今年來自低軌衛星用板營收可望翻倍成長，高於先前預期年成長50%的預測。

在低軌衛星方面，燿華也提到，隨著衛星數量的增長，衛星訊號的覆蓋密集程度已足以提供全球充足訊號，低軌衛星的相關市場需求預期將迎來一波令人欣喜的成長。

看準低軌衛星商機，敬鵬也說，公司主要客戶都是工業企業客戶為主，為彌補全球內燃機汽車銷售的未來衰退，公司布局新業務，包含低軌衛星2020年已取得「AS9100航太品質管理體系」的認證並積極拓展低軌衛星的相關業務。目前已有兩家客戶通過認證並已正式出貨。同時也正積極開發其他的低軌衛星廠商。5G通訊方面主要與兩大歐洲龍頭客戶往來。

PCB 低軌衛星

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