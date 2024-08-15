快訊

奧運羽球金牌安洗瑩退國家隊原因？韓媒曝：幫前輩「打掃洗衣」7年

IG神功能「未讀偷看訊息」回歸嗨翻！網曝還有2招也能比照辦理

分發入學放榜錄取率94.62%！「2505缺額招不滿」近3年最少

研華導入聯發科技達哥平台：在組織中培養AI創新思維

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
研華與聯發科技的合作，雙方期望能藉此案拋磚引玉，邀請並推動更多企業加入生成式AI的行列。圖／本報系資料照
研華與聯發科技的合作，雙方期望能藉此案拋磚引玉，邀請並推動更多企業加入生成式AI的行列。圖／本報系資料照

全球工業物聯網領導廠商研華與IC設計大廠聯發科技今日宣布展開策略合作，研華不僅為全球首家全面導入聯發科技的生成式AI服務平台MediaTek DaVinci（聯發科技達哥）的企業，更將其作為提升員工日常工作生產力的重要工具；同時，也將於聯發科技達哥平台上舉辦一系列生成式AI創新競賽，激發員工運用AI技術的創意與潛力，展現其對生成式AI技術的高度重視。

研華科技資訊處協理林詠傑表示，隨著生成式AI技術的普及和發展，AI運算從雲端走向邊緣已成趨勢，更是落實到你我工作日常。此次藉由與聯發科技合作導入聯發科技達哥平台，主要希望能夠在組織中培養AI創新思維、實現Everyday AI策略，也希望藉此大幅提升員工工作效率。為鼓勵全員踴躍參與，研華內部更發起一系列的AI創新競賽，因為我們認為唯有透過AI技術的廣泛應用，才能為自己與客戶創造更大的價值，同時也為台灣的AI產業發展注入全新動能。

聯發科技人工智慧暨數據工程處協理葉家順表示，聯發科技達哥平台旨在解決企業採用生成式AI時所面臨的各式挑戰，讓各行各業能在彈性且開放的平台下，開發專屬的生成式AI應用。雙方期待此次合作，不僅能為研華組織創造價值，更能成為台灣生成式AI跨企業合作的成功示範。

研華為鼓勵全員參與創新、達成員工賦能，讓AI成為每位員工日常工作中不可或缺的得力助手，在導入MediaTek DaVinci平台後，即於內部舉辦一系列生成式AI創新競賽和教學工作坊。競賽範疇涵蓋多個領域，從辦公室應用、品牌行銷、業績分析、人力資源服務、客戶服務、軟體開發等，以鼓勵全員運用AI技術解決實際業務問題，進而提高工作效率。

聯發科技達哥生成式AI服務平台於今年4月正式推出，該平台基於聯發科技生成式AI服務框架（GAISF）開發，不僅具備高度資料安全性，更能提高生產力；平台亦支援多種大語言模型，包含聯發創新基地最新發布的繁體中文大語言模型MediaTek Research BreeXe（MR BreeXe），使其在繁體中文處理能力上表現優異。

其中，聯發科技達哥生成式AI服務平台的 Smart Assistant as a Service（SAaaS，智慧助理服務）是一項全新的雲端解決方案，主要將智慧助理功能API化後整合到各種軟硬體產品和服務中；不僅提升使用體驗和工作效率，更能充分展現平台的可擴展性和靈活性，以適應不同規模的業務需求。

此次研華與聯發科技的合作，不僅為生成式AI技術於企業應用的典範與先驅，雙方更期望能藉此案拋磚引玉，邀請並推動更多企業加入生成式AI的行列，共同實現Everyday AI的策略。此外，雙方於 Edge AI 產品開發也將進一步合作，充分展現了台灣科技產業在AI領域的創新和領導地位，也期待此合作能為台灣在全球AI競爭中贏得先機。

AI 研華 聯發科

延伸閱讀

永豐銀行用AI阻詐 逾半數警示帳戶通報前已受監控

日股展現行情修復力 把握中長線入手價

鷹眼聯盟盯詐騙 元大成果亮眼

大陸AI企業 兩年倒了7.8萬家

相關新聞

紐時：鴻海在鄭州蓋新廠造電動車 客戶會是誰？

紐約時報報導，鴻海（2317）旗下富士康在中國大陸的營運重鎮河南鄭州，已經建立了大家知道的「iPhone城」，區內曾經僱...

研華導入聯發科技達哥平台：在組織中培養AI創新思維

全球工業物聯網領導廠商研華與IC設計大廠聯發科技今日宣布展開策略合作，研華不僅為全球首家全面導入聯發科技的生成式AI服務...

半導體風雲／台積加價買下群創南科四廠 下個據點曝光

據可靠消息指出，台積電買下群創位於南科的5.5代面板廠（南科四廠）已拍板定案，雙方約定今年11月點交。且雙方洽談購買將不只是群創南科四廠，而是會有兩個廠。台積電加價買下群創舊廠，搶贏美光，為的就是加速先封裝布局，下個據點更已呼之欲出。

英特爾衝AI PC！攜全台首家合作軟體商訊連 搶兆元大單

科技巨頭英特爾（Intel）近年積極衝刺AI PC市場，執行長基辛格日前喊話，看好「AI驅動的晶片與軟體」發展，預估最高...

給補助招國際大廠來台設「研發中心」 台灣經濟能獲何效益？

今年台北國際電腦展（COMPUTEX）颳起AI旋風，科技巨擘紛紛說要來台灣投資，設立研發中心，2個月後付諸行動的，正是超微AMD。AMD確定要在台灣設立研發中心，經濟部決定補助33.1億元，AMD至少自籌53.3億元。其實AMD不是特例，之前還有別的國外大廠也獲補助，經濟部用補助招來的研發中心能為台灣帶來什麼效益？

Google AI手機來了 台廠樂 鴻海、穩懋等營運添動能

搶先蘋果，Google昨（14）日發表支援人工智慧（AI）效能的Pixel 9系列新手機和耳機、手表等硬體，Pixel ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。