安聯投信：市場波動下 掌握 AI 長線投資機會

今年來大型科技公司的表現耀眼，近期則可以看到科技股的波動有所加大，但這不會改變 AI 人工智慧的成長趨勢。安聯投信表示，隨著貨幣政策邁向正常化，應有利經濟基本面表現。整體來看，驅動市場關鍵仍在企業的創新，如今已經見到更多領域的公司獲利改善，短線不確定性因素或增添震盪，同樣的也提供了長線的布局機會。

Q：權值股佔比集中度高對股市會是個風險嗎？

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，這次股市上漲的關鍵特徵之一，是報酬集中在少數大型科技公司之上。不過，事實上，市場漲勢集中可說是AI產業結構及AI創新浪潮造成的結果之一。過去幾年，大型科技巨頭在人工智慧上進行大量投資，包括GPU、AI訓練基礎設備或網路硬體等基礎設施和解決方案。對於希望利用AI潛力的組織或企業來說，這些科技巨頭在AI創新浪潮的初期階段自然成為受益者。

很重要的是，硬體的投資為新的AI應用浪潮打下了基礎，這些應用將生成式AI融入其軟體中，以提升更多的價值和自動化機會。許多可運用AI的企業也在增加對生成式AI的投資，利用既有數據或資料來訓練可應用在自身行業的模型，以利於取得競爭和創新優勢。從整體來看，持續的投資正在推動下一波AI創新週期。

Q：AI基礎建設相關標的是否有被高估?

莊凱倫表示，值得一提的是，投資人繼續嚴格檢視對於AI基礎設施的投資熱潮，對於投資週期的延續性仍保有一定程度的觀望態度。在這種環境下，那些擁有出色獲利並保持成長能見度的AI公司受到了投資者的追捧，而那些在短期到中期內表現出較弱的獲利體質和前景較為不確定的公司則被市場懲罰。此外，通過個股選擇來提升價值的機會也在增加，因為相關領域的基礎設施投資正在受益。為了支持AI工作負載的爆炸性增長，需求正在擴展到次世代網路、存儲和數據中心電力基礎設施等其他領域。

Q：請對於現階段美國總統大選的看法為何？如何看待中美關係？

莊凱倫表示，從長期來看，總統人選對整體股市的影響並不顯著。儘管出乎預料的政策或選舉結果可能會引起短期市場波動，但股市長期驅動因素在於企業收益。話雖如此，從政策角度來看，某些行業的獲利可能會受到影響，這一點在我們對各公司的營收及獲利進行評估時會被考慮在內。至於美國和中國，無論是現任拜登政府還是前任特朗普政府，美中之間皆呈現較為緊繃的態勢。美國加強了對敏感技術和某些半導體晶片（包括尖端的人工智慧晶片）的限制。這一方向似乎不會在不同的政府下改變。

Q：如何看待生成式AI的未來?

莊凱倫表示，預計目前第一階段AI基礎設施的資本投資將保持強勁，但風險與報酬近期已變得更加平衡。即使在AI基礎設施領域內，我們也看到投資範疇的擴散，不僅限於GPU公司，還包括半導體、硬體供應商，甚至與電力相關的公司。此外，生成式AI創新浪潮可能正在進入「第二階段」，將有更多AI應用的出現。這與過去的技術創新周期類似，基礎設施建設直接帶動了軟體和解決方案的增加。我們也看到了「第三階段「早期跡象，新的行業領導者展示了生成式AI的有效應用。

莊凱倫分析，要催化從第一階段到第二階段的過渡，需要將訓練過的AI模型從試點階段轉移到生產階段。從我們與基礎設施軟體和服務相關公司的對話中了解到，有越來越多的AI應用軟體正在開發中，包括針對企業和消費者的AI解決方案。軟體和服務提供商正在推出新的生成式AI功能，以創造更大的價值並創造額外的獲利機會。現階段看來，內容創建、程式碼生成和co-pilots等早期創新具有發展潛力。

在消費端方面，繼續看到AI在社群媒體、電子商務和廣告等界面的廣泛應用。值得一提的是，蘋果公司在今年6月的全球開發者大會上發表了「蘋果智能」。儘管大多數市場人士關注的是一些新的AI功能，但一個被低估的關鍵面向是，該大會呼籲開發者為蘋果超過22億的用戶創造新的AI功能。

莊凱倫表示，預估進入2025年後，現階段打下的基礎可能會帶動AI整合應用的大爆發。然而，考慮到市場對短期獲利的強烈偏好，投資者著重於AI基礎設施並已經反映相當多的正面情緒。相反地，AI應用在很大程度上被忽視，其增長潛力也被顯著的低估了。