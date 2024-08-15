英特爾衝AI PC！攜全台首家合作軟體商訊連 搶兆元大單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連今年6月電腦展就曾與英特爾在AI PC上達成合作。記者吳康瑋／攝影
訊連今年6月電腦展就曾與英特爾在AI PC上達成合作。記者吳康瑋／攝影

科技巨頭英特爾（Intel）近年積極衝刺AI PC市場，執行長基辛格日前喊話，看好「AI驅動的晶片與軟體」發展，預估最高可帶來近八兆美元商機。而訊連（5203）作為全台首家與英特爾達成合作的軟體業者，14日也傳出團隊接獲英特爾的合作邀請，並帶著旗下自研產品「威力導演、相片大師及AI電商行銷」等工具，實際參與「Intel Gamer Days」的AI PC體驗館，一同搶兆元商機。

訊連指出，公司很榮幸再度受邀與英特爾合作，並攜手多家筆電廠商及軟體廠業者，共同呈現全新技術盛宴。此次體驗館將於8月8日至9月4日在三創生活園區1F十二立方盛大展出，帶給消費者身臨其境的AI PC體驗。而英特爾也將展示旗下最新搭載處理器「Intel Core Ultra」的電競筆電，並結合軟體廠商打造全方位的體驗，期望吸引更多消費者親身感受AI PC在日常及專業應用中的卓越效能。

訊連作為全台首家受邀的軟體業者暨ISV合作夥伴，這次也帶著旗艦產品於活動中亮相。其中威力導演憑藉其強大的AI功能和流暢的使用者介面，不僅是創作者的得力工具，也成為電競主題精華影片剪輯的最佳夥伴。多款創作者軟體結合AI PC的強大效能，無論是新手還是專業使用者，都能輕鬆創作出高品質的作品。事實上，英特爾日前喊話將在2025年前上市1億台搭載AI處理器的AI PC／NB，帶動新一波換機潮。

訊連第一事業群總經理林昭宏表示，團隊在上半年的「AI PC創作新世代」活動中，見證了創作者的熱情與成果，而這次很高興再次獲英特爾邀請，再度攜手達成合作，期待在今年Intel Gamer Days活動中，雙方在AI PC軟硬體上的結合，能繼續帶來更豐富且不同領域的使用者體驗。訊連也將持續致力於打造更優秀的軟體，推動AI筆電市場的成長。

訊連今年6月電腦展就曾與英特爾在AI PC上達成合作。記者吳康瑋／攝影
訊連今年6月電腦展就曾與英特爾在AI PC上達成合作。記者吳康瑋／攝影
訊連今年6月電腦展就曾與英特爾在AI PC上達成合作。記者吳康瑋／攝影
訊連今年6月電腦展就曾與英特爾在AI PC上達成合作。記者吳康瑋／攝影

AI 英特爾 軟體

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