趨勢觀察／鈺創科技創辦董事長盧超群 以小搏大 找尋突破點

台灣人工智慧晶片聯盟會長、鈺創科技（5351）創辦董事長盧超群表示，AI來臨對台灣是大挑戰，國際大廠投入大把資金想從水平分工變成垂直分工，台灣永遠都是以小搏大。好在長年來台灣建立「大堡壘」，有晶片、異質整合、封裝測試、設計、散熱等這整個基礎建設，這太珍貴了。

迎AI浪潮 台灣擁珍貴基礎

針對半導體產業的人才短缺，盧超群喊出，「65歲不要退休」，半導體太缺人，美國已將退休年齡延至67歲，台灣可以誘因方式引導能鼓勵留任至70歲也很好。

因應OpenAI興起，盧超群說，好在台灣在2019年就開始了AI on Chip計畫，如果沒有這個準備，台灣肯定措手不及。

盧超群說，一直以來台灣雖然有「五缺」，但產業不怕，「台積電是怎麼發展出來？都是窮則變，變則通」。我們有聯電、華邦電，但半導體size就是完全不夠，張忠謀就發明了怪招，只做製造，讓別人設計，台積電用這招走天下。台灣找到一個突破點，之後建出八吋晶圓廠，1994年至1996年間拿到全世界16兆美元的訂單。

他說，到2000年時，台灣半導體業又走得很吃力，台灣又做出裸晶，晶粒不包裹在封裝裡，賣給Intel，三年之後Intel跟台灣合作，台灣進入異質整合時代，把晶粒堆疊起來，這是台灣發明的。

他表示，這波AI浪潮來得更猛，AI來臨對台灣是大挑戰，OpenAI、微軟等國際科技巨擘要投入17兆美元，這代表什麼意義？就是想把水平分工重新做成垂直分工，軟體、晶片都自己推動。「但台灣不怕，」盧超群說，台灣永遠都是以小搏大，只要能在未來前瞻十年的製造、設計、甚至材料，找到點對點突破、突破點，「只要找到一個東西，世界就來了」。

盧超群說，這20年台灣建造「大堡壘」，台灣有晶片、異質整合、封裝測試、設計、散熱等等這一整個基礎建設，這太珍貴了，這也為什麼輝達（NVIDIA）執行黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰要來台灣的原因，這是沒有辦法到別的地方的，「未來管他台灣＋1還是台灣-1，我都不在乎」，只要想出辦法，台灣年輕人可以出征到世界。

人才政策 鼓勵留任至70歲

他並提到人才的重要性，認為針對壯年、中年及青年都要提出人才政策。他說，「65歲不能退休」。現代人壽命很長，美國人已把退休受益從65歲拉到67歲，建議65歲的人可以拿健保、勞保，留任到70歲，用引導的方式延後退休；他說，半導體人才這麼缺，他及很多朋友都不退，65歲後用誘因引導讓他們不能退。

針對年輕族群，盧超群建議恢復兵役後擴大研發替代役，雖然只當一年，但一年也很長，讓年輕人培養半導體技能。至於現在正在工作的壯年，盧超群說，當全世界的錢來台灣投資，增資時讓員工認股，提升員工忠誠度，外商也能投資生產事業。