南科設資源循環專區 通過
環評大會昨（14）日審查通過南科二期環差案，將設立資源循環事業專用區，有助廠商運用廢棄資源，邁向淨零轉型。
環評大會昨日議程共兩案，皆為南科管理局提出。除了攸關台積電（2330）CoWoS廠的南科嘉義園區環差案，也通過南科二期環差。
南科管理局表示，南科二期基地開發暨原一期基地變更計畫 （第12次變更）環差案，除配合調整園區土地使用分區，也響應2050淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略，設立資源循環事業專用區，供科學事業、園區事業進行資源物再生。
南科管理局表示，資源循環事業專用區將利用先進的蒸餾、冷凝、純化、乾燥等技術，將資源物再生至電子級或高值化產品；另外，共用設施也將供應資專區廠商蒸汽、部分電力。
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