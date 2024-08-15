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鴻海掛保證...GB200下季出貨

經濟日報／ 記者吳凱中、編譯劉忠勇／綜合報導

輝達（NVIDIA）GB200晶片大量出貨時程傳將延後至明年首季，鴻海（2317）不受影響。鴻海發言人巫俊毅昨（14）日於法說會透露，GB200伺服器將如期在今年第4季小量出貨，不存在遞延出貨的問題，明年首季開始大量出貨，「鴻海一定是第一批出貨廠商」。

巫俊毅指出，目前鴻海開發AI伺服器產品進度如期進行，在晶片模組供應，與上、下游廠商密切聯繫並掌握訊息，整體伺服器供應鏈結構並未改變，訂單配比也沒有變化。

巫俊毅分析，從以往消費電子製造經驗來看，當新產品規格和技術大幅提升之際，設計或製造端的複雜度也會大幅增加，因此常見動態調整，主要產品推出前，市場短期內或有雜音，長期來看，主要產品推出後，市場需求會正面回應，設計或製造複雜度提高，對鴻海有利。

他說，今年上半年鴻海集團AI伺服器業績較去年同期成長超過二倍，下半年能見度會更好。以最新的市況來看，今年度AI伺服器的營收成長力道還是相當強勁，即使現有的H系列產品也有很好的能見度。所以，今年AI伺服器營收逐季成長的展望不變。

外資花旗證券認為，在中國大陸A股的GB200伺服器產業鏈中，工業富聯（FII）仍是首選，因為該公司明年AI利潤組合最高，風險報酬也最佳。花旗分析師團隊在報告中指出，工業富聯第2季伺服器業務貢獻55%的營收，這表示伺服器業績成長超過70%。

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