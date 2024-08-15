鴻海下半年...能見度更好

鴻海（2317）昨（14）日於法說會釋出下半年展望佳音，發言人巫俊毅直言：「現在能見度比5月法說會時更好」，預期在AI伺服器業務強勁成長下，本季業績會比上季和去年同期顯著成長，第4季維持上揚趨勢，全年顯著成長方向不變。

法人關注iPhone 16系列新機表現，巫俊毅表示，不對個別客戶評論。他說明，先前因鄭州廠有疫情影響，很多產品遞延到2023年首季出貨，造成消費智能產品去年上半年基期較高，今年上半年就比較吃虧。因此，鴻海消費智能產品今年全年展望持平，但認為下半年相關業務可優於去年下半年。