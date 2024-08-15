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環評大會解開緊箍咒 台積嘉義CoWoS廠 環差過關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環評大會通過環差、正式解開緊箍咒，台積電（2330）CoWoS先進封裝廠可順利進駐。 路透
環評大會通過環差、正式解開緊箍咒，台積電（2330）CoWoS先進封裝廠可順利進駐。 路透

環境部環評大會昨（14）日審查通過南科嘉義園區開發計畫環境影響差異分析，在南科取得台電、台水增供同意、找到暫置土方場所後，環評大會通過環差、正式解開緊箍咒，台積電（2330）CoWoS先進封裝廠可順利進駐。

這也是近期罕見，闖關環評一路暢通的環差案件，只經過一次專案小組初審、一次環評大會審查，就順利過關。

南科嘉義園區環差變更內容 圖／經濟日報提供
南科嘉義園區環差變更內容 圖／經濟日報提供

嘉義縣長翁章梁昨日親自北上並全程坐鎮，他表示，因為台積電進駐南科嘉義園區，才需要進行環差，如今環評大會審議通過，嘉義縣政府將監督開發單位落實環評要求，期盼加速科學園區開發，使產業發展順利。

南科嘉義園區位於嘉義縣太保市，面積約88公頃，去年2月通過環境部環評大會審查後，因為腹地方正、鄰近產業聚落完整，受到高度矚目。原產業定位為引進包括生物科技、精密機械、半導體（排除晶圓製造）、通訊、電腦及周邊、生物技術、光電等產業。

南科嘉義園區去年7月開工後，今年第2季廠商開始整地工程，園區管理局積極招商。由於嘉義園區先前有引進產業的限制，但隨著核心關鍵技術發展與產業需求，讓台積電CoWoS廠能生根，帶來更多新興科技投資進駐，南科5月火速提出環差變更，6月21日完成初審，昨進入環評大會審查，順利闖關成功。

根據南科管理局報告，南科嘉義園區變更前，用電量約6.7萬kW，變更後增加至26萬kW；用水量從原本約5,900 CMD（噸／日），增加至29,000 CMD。

環評委員先前對於大幅增加的水電用量表達疑慮，不過南科管理局表示，水電部分，南科已取得台電、台水同意，還會在園區內自建再生水廠以，並聯合嘉義縣政府再生水廠或海淡水等多元水源；至於多餘土方，將優先於區內暫置，區外運至嘉義縣境內台糖公司土地進行填築及暫置，未來作為公共工程土方交換再利用或是運至合格之土資場處理。

另外，變更後產業發展定位，智慧載具以研發與製造電動車、自駕車、無人機、車用電子系統；新興科技則涵蓋現在最熱門的包括高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技。

台積電 環評

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