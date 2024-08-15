AI PC出貨熱 帶旺代工廠

AI PC正快速崛起，成為推升PC產業成長的重要引擎。

據研調機構Canalys最新統計，第2季全球可執行AI任務的PC出貨占比達14%，較第1季7%倍增，蘋果（Apple）囊括六成稱霸，聯想出貨也翻倍成長，隨著AI PC熱銷，同步帶旺鴻海（2317）、廣達、緯創、仁寶及英業達等代工廠出貨動能。

不過，根據該機構統計，台灣品牌雙A宏碁、華碩並未列入全球前五大AI PC業者榜單上。

業界分析，可能主要與Canalys對AI PC定義有關，不論業者或研調機構對AI PC定義堪稱「一人一把號，各吹各的調。」不同定義下，業者AI PC出貨量出現不小差異。

此外，業界觀察，台灣品牌雙A主要把AI PC重點放在下半年市場，今年6月台北國際電腦展上，華碩與宏碁發布大量AI PC新品，瞄準下半年旺季市場需求。

Canalys所定義的AI PC，為內含專門用於AI工作負載晶片組或區塊（如神經處理器NPU）的桌機和筆電。這些晶片組包括超微（AMD）的XDNA、蘋果的神經引擎、英特爾（Intel）的AI Boost及高通（Qualcomm）的 Hexagon。

據Canalys報告指出，第2季AI PC機種出貨達880萬台，占整體出貨量14%。由於蘋果Mac產品線中，搭載具神經引擎的M系列晶片，使蘋果Mac系列產品在AI PC領域遙遙領先，搶下過半市占率。

各大PC品牌廠積極在AI PC領域開疆闢土，代工廠也坐享龐大的市場商機。仁寶即看旺明年AI PC市況，認為目前市場已對AI PC展現顯著的興趣，現在起至明年第3季，PC產業將迎來強勁的換機潮，2025年會是AI PC產業「重要的一年」。