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Google AI 手機來了 台廠樂 鴻海、穩懋等營運添動能

經濟日報／ 本報綜合報導
Google昨（14）日發表支援人工智慧（AI）效能的Pixel 9系列新手機。 記者黃筱晴／攝影
Google昨（14）日發表支援人工智慧（AI）效能的Pixel 9系列新手機。 記者黃筱晴／攝影

搶先蘋果，Google昨（14）日發表支援人工智慧（AI）效能的Pixel 9系列新手機和耳機、手表等硬體，Pixel 9系列折疊手機也首度在台灣推出。Google強調，將以其優勢AI模型Gemini「完全重新打造助理體驗」，象徵Google與蘋果、三星三大咖行動AI大戰升溫。 業界看好，隨Google新折疊機和新手機問世，有望為鴻海（2317）、穩懋、晶技、GIS-KY等供應鏈營運添動能。

Goolge具備雲端服務優勢，先前已公布多款因應不同硬體規格而設計的語言模型，新手機標榜搭載全新Tensor G4晶片，全都具備Gemini模型開發的升級版Google Gemini助理，回答更細節的問題，讓手機為用戶理解文字、圖像與音訊，更以強大運算能力為用戶生成更符合需求圖片。

Pixel 9系列定義AI手機 圖／經濟日報提供
Pixel 9系列定義AI手機 圖／經濟日報提供

為了讓更多使用者體驗AI功能，Google宣布，購買Pixel 9 Pro、 Pixel 9 Pro XL及Pixel 9 Pro Fold的使用者將獲得一年免費的Google One AI進階版方案訂閱，可搶先體驗全新AI語音互動功能Gemini Live（目前僅支援英文）、使用Gemini Advanced（支援繁體中文）以及2TB的雲端儲存空間。

新品入手門檻最低的機型Pixel 9售價2萬6,490元起，8月底就在台灣上市；高階的Pixel 9 Pro與Pixel 9 Pro XL售價分別為3萬3,490元、3萬9,990元起。Pro機型首度推出兩種尺寸螢幕，預計在年底前陸續推出；首度推出的折疊手機Pixel 9 Pro Fold售價5萬6,990元起，9月4日在台灣上市。

Google新手機分別在印度、越南與大陸生產，彭昱鈞表示，多元分散產地主要是接近用戶市場，也符合Google的政策。

Pixel 9系列維持照相功能完勝其他業者的優點，今年提供更多相機AI功能，例如全新「一起拍」功能透過AI技術及合成方式，將兩張擁有相同背景與角度的照片，拼接出所有人在同一畫面的合照。「自動構圖修正」功能讓用戶拍攝後重新調整照片的畫面構圖。

搶在蘋果新款iPhone上市前，中華電信、台灣大昨日宣布將於22日開賣Google Pixel 9系列手機，指定資費零元購機。中華電信昨日傍晚也宣布限量預購已額滿。（記者彭慧明、陳昱翔、黃晶琳、編譯劉忠勇）

Google Pixel 折疊手機

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