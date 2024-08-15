AI機器人引爆千億美元商機 傳黃仁勳會出席自動化展

AI機器人時代宣告來臨，「機器人與智慧自動化展」將於下周三（21日）在台北登場，台廠供應鏈將發表AI機器人最新研發成果與全新應用，預期將引爆千億美元商機，也有望掀起機器人產業新一波革命大潮。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期傳出可能來台，出席台北國際自動化工業、AI機器人等大展，聚焦機器人創新應用，可能再次颳起機器人產業的「仁來瘋」。台鏈藉此契機，積極準備將大秀創新實力，在機器人的「視覺、外殼、動力、手臂、關節」等領域發表多項創新技術。

AI機器人指標機電鏈布局概況 圖／經濟日報提供

據悉，此次被點名、參展的台廠，將發表機器人「從頭到腳」的獨家技術，備受關注的有負責AI機器人視覺應用的維田（6570），高階合金外殼的時碩，手臂相關的羅昇、全球傳動、直得，驅動系統的上銀、大銀，關節相關的台灣精銳、和大、盟立，機械手臂與無人化機器人搬運服務的穎漢、中光電等。

特別的是，近期爆紅的羅昇將首次與維田合作，攜手打國際杯，將展示機械手臂結合AI視覺檢測應用，這項技術結合了AI和AOI，提供接近「擬人化」的高生產效率，將檢測效果極大化。另外，全球傳動聚焦滾珠螺桿、單軸機器人。

在今年展會中，直得將展出微型六軸機械手臂、線性滑軌、線性馬達等產品；上銀與大銀將展出迴轉工作台、諧波減速機、工業機器人、晶圓機器人；廣運將展出智慧搬運、AI分選、智慧物流中心、無人搬運車等研發成果。

台灣智慧自動化與機器人協會指出，隨著AI技術迅速發展，工廠設備和機器人正逐漸具備數據分析和自主學習的能力，能夠根據生產條件的改變進行自我優化，實現「由機器人管理機器人」的高度自動化和靈活生產模式。

主辦單位宣布，該展強打智慧製造、機器人，預告更聰明、反應更快的人形機器人時代即將到來之後，首場以「AI in IA」為主軸，聚焦AI技術如何革新智造產業鏈，提升生產效率和競爭力的國際展會，備受矚目。尤其，黃仁勳點名的43家台廠供應鏈，此次有十餘家參展，完整呈現NVIDIA AI機器人合作生態系，包括機器手臂與協作機器人的達明、微星、優傲；工業電腦與AI電腦零組件的研華、華碩、凌華、麗臺、宸曜；AI應用與系統整合的台達電、廣運、所羅門、中光電等。