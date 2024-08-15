聽新聞
test
0:00 / 0:00

累計罰960萬 仍在用超額頻寬 NCC三罰台灣大

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

台灣大哥大未依規定在六月卅日前繳回超額頻寬，且仍在使用超額頻寬，因不符合網路設置計畫，NCC昨天三度開罰台灣大，目前為止，台灣大已遭NCC開罰九六○萬元。

NCC指出，自上次裁處後，NCC以電波監測站監測、實地量測等方式，確認台灣大仍有部分基地台使用頻率未符其網路設置計畫，不過，台灣大基地台縮頻作業進度已大幅提升，顯有改正意願。由於台灣大與NCC之間仍有行政訴訟，NCC主秘黃文哲表示，雙方仍在談和解，但這和台灣大未符計畫是兩回事。

六月 台灣大哥大

延伸閱讀

台灣大成電信獲利王！賺錢該賣出？加碼等後續漲？艾蜜莉：你知我知就不是消息

NCC委員名單民進黨硬擺翁柏宗 洪孟楷：審查絕不放水

HBO代理商、中嘉版權費談判僵局 恐影響百萬戶！NCC出聲了

台灣大未依規定繳回頻譜 NCC再罰台灣大300萬元

相關新聞

AI手機大戰 Google搶先蘋果推新機

Google新一代智慧型手機Pixel 9系列、第二代摺疊機Pixel 9 Pro Fold昨天亮相，與過往不同的是，向...

泰金寶世代交替！太子許介立接班掌權、金寶總座兼副董

近年全球供應鏈面臨巨大變化，而老牌電子大廠金寶（2312）作為最早跨足東南亞的業者，則瞄準泰國市場的龐大商機，以子公司泰...

累計罰960萬 仍在用超額頻寬 NCC三罰台灣大

台灣大哥大未依規定在六月卅日前繳回超額頻寬，且仍在使用超額頻寬，因不符合網路設置計畫，NCC昨天三度開罰台灣大，目前為止...

打造安全數位未來 台灣數位信任協會今成立

全球企業都在進行數位轉型，然而，數位科技興起的同時，資料治理、資安環境建構卻沒有跟上腳步，這使得愈來愈多企業、民眾，終日...

劉揚偉缺席鴻海法說會 原來在印度拜會總理莫迪

鴻海（2317）14日舉行法說會，董事長劉揚偉意外缺席，正當外界疑惑時，晚上謎底揭曉，原來劉揚偉再次前往印度，今日拜會總...

股匯雙漲！新台幣收逾2個月新高 距32.2元價位僅一步之遙

美國最新經濟數據支持聯準會降息決策，市場正面看待，美股領漲之下，台灣今天也上演股匯雙漲的戲碼，台股收復22000點關卡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。