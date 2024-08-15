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累計罰960萬 仍在用超額頻寬 NCC三罰台灣大
台灣大哥大未依規定在六月卅日前繳回超額頻寬，且仍在使用超額頻寬，因不符合網路設置計畫，NCC昨天三度開罰台灣大，目前為止，台灣大已遭NCC開罰九六○萬元。
NCC指出，自上次裁處後，NCC以電波監測站監測、實地量測等方式，確認台灣大仍有部分基地台使用頻率未符其網路設置計畫，不過，台灣大基地台縮頻作業進度已大幅提升，顯有改正意願。由於台灣大與NCC之間仍有行政訴訟，NCC主秘黃文哲表示，雙方仍在談和解，但這和台灣大未符計畫是兩回事。
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