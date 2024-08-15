AI手機大戰 Google搶先蘋果推新機

Google新一代智慧型手機Pixel 9系列、第二代摺疊機Pixel 9 Pro Fold昨天亮相，與過往不同的是，向來選在十月舉行新品發表會的Google，今年硬是提早了一個半月舉行新品發表會；外界解讀，Google今年新品搭上AI（人工智慧）列車，與蘋果預計秋天發表的iPhone 16較勁意味十足，這讓今年下半年的AI新機大戰更有看頭。

全球智慧手機大廠積極擁抱AI，三星、小米、OPPO、華為等全面推出AI手機，讓今年的AI手機市場相當熱鬧。

不過，一支AI手機的功能好不好，不只看硬體規格，也要看搭載什麼樣的AI語言模型。當AI語言模型訓練資料愈多，給予使用者的資訊也能夠更正確，若是AI模型能同時處理文字、圖像、聲音、影片，能夠提供給使用者的應用服務類型也就更廣泛。

目前市面上主要兩大AI模型，一是OpenAI開發的ChatGPT，另外一款AI模型，就是Google開發的Gemini。專家指出，Google Gemini因為使用自己研發的新版雲端晶片（TPU）訓練，讓Gemini能夠快速處理大量數據、訓練數據量也較ChatGPT高出兩倍。簡單來說，Gemini接觸到的知識數據更多，能提供用戶更多的訊息。

今年以來，全球手機商都在主打AI手機，不過，採用ChatGPT、Gemini先進系統的業者不多，主要就是蘋果、三星與Google Pixel等三家業者，其他大陸品牌大多採用的是自家研發AI系統。

這三家手機品牌廠之中，有能力研發手機系統的，主要就是蘋果與Google，也因此，當Google搶先推出AI智慧手機新品，自然而然就會被外界認為是與蘋果較勁。

對於今年提前發表智慧手機新品，Google硬體副總裁彭昱鈞指出，主要是希望拉長手機新品的銷售季節，在產品策略上可以更有彈性；在製造產地上，外界觀察也發現，Google手機產地除了中國大陸之外，也新增越南、印度，彭昱鈞對此表示，產地多元化一直都是Google的重點，會讓供應鏈邁向全球化，不會只鎖定在一個地方。

Google新一代Pixel 9系列將在台灣開賣，Google宣布，購買新機的消費者將獲得一年免費的Google One AI進階版方案訂閱，並可搶先體驗Gemini Live、Gemini Advanced等AI新功能。