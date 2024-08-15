中華電 革新低碳工程技術

中華電信（2412）昨（14）日表示，為致力環境保護，革新低碳工程技術，獨家研發「啟閉手孔蓋微創工法」施工技術，預估可減少95%以上碳排放量，不僅對環境保護具有實績、提升公共安全水準；長遠而言，更能減少可觀碳排放量。

中華電信表示，在推動城市數位基礎建設過程中，時常面臨手孔蓋下地重開率高、傳統工法破壞路面面積大、施工時間長等問題；以及如鐵路地下化計畫中，因地下管線層層疊丈、舊市區管道飽和，電信管線可能與鐵路隧道交錯之困境；又如雨水下水道系統因氣候變遷導致極端間歇性豪大雨頻繁，然早期管線建設穿越雨水箱涵，可能造成阻礙排水等多重挑戰。

為求降低施工對環境造成衝擊，中華電信指出，經過團隊多方嘗試、投入，創新研發出啟閉手孔蓋微創工法、地下連續壁（包覆管線）特殊單元創新工法和雨水箱涵內頂板附掛創新工法，將技術應用於網路建設和管道線路維護，顯著減少施工碳排放量和環境影響，成為全台首個有效降低公共工程建設碳排放的案例，並與台南市府工務局、台南市政府水利局、交通部鐵路改建工程局等合作，為台灣的永續發展貢獻力量。

中華電信強調，啟閉手孔蓋微創工法僅需小面積切割線，每座施工僅需約25分鐘，該工法解決傳統工法破壞路面面積大、施工時間長、碳排放高的問題，預估可減少95%以上碳排放量；地下連續壁（包覆管線）特殊單元創新工法則無需遷移管線，採用地下連續壁特殊單元工法，鋼筋籠吊放現地包護電信管線，不但解決鐵路與電信線路交錯問題，預估還能減少85%以上碳排放量。

雨水箱涵內頂板附掛創新工法能立即改善管道穿越箱涵影響排水問題，該工法無礙雨水下水道排水功能，預估可減少99%以上碳排放量，同時依循「中華電信因應氣候變遷之短中長期調適計畫」，長期規劃逐步拆除纜線。

中華電信創新技術在實施過程中也有顯著成果。例如啟閉手孔蓋微創工法在每座手孔蓋施作過程中，碳排量僅約36kg-CO2e，無廢土石產生，施工期程比傳統刨鋪工法顯著縮短；地下連續壁（包覆管線）特殊單元創新工法可配合鐵路地下化工程同步施工，無須如遷移管線施工法需進行七至十天的道路挖掘，因此碳排量僅為22,796 kg-CO2e，顯著減少施工期程和碳排放量；雨水箱涵內頂板附掛創新工法不需刨鋪、開挖，完全避免廢土石處理的環境問題，施工成本低，碳排放量為零。

微創工法顯著，減少碳排放和廢土石，減少對土地資源的消耗、降低環境傷害，並大幅縮短施工時間，減少噪音，更能保障用路人安全，有效避免封路造成的交通問題，改善當地居民生活環境和交通體驗，降低因施工引發的交通事故風險，提升公共安全水準。中華電信也在推動偏鄉數位發展和城市基礎建設上，展現卓越的成果，為民生創造巨大無形價值。

中華電信表示，將成功經驗輔導營造承攬商共同學習與施作，同時鼓勵採購國產機械設備，並與台電、台水、天然氣等管線單位技術分享交流，實現共享價值。

透過低碳工程技術，台灣的城市基礎建設得以在環境友好前提下快速推進，中華電信作為產業先行者，藉由創新低碳工法，呈現技術領導力及創新能力，不僅有助於企業營運發展，亦為其他企業樹立良好典範，推動產業技術進步、邁向淨零永續發展。