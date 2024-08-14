泰金寶世代交替！太子許介立接班掌權、金寶總座兼副董

近年全球供應鏈面臨巨大變化，而老牌電子大廠金寶（2312）作為最早跨足東南亞的業者，則瞄準泰國市場的龐大商機，以子公司泰金寶-DR（9105）成功搶進。而公司14日召開董事會，會中通過改選董事長一職，並由集團總裁許勝雄的獨子許介立，正式接班、掌握實質大權，也代表許勝雄正式將董事長的重任，下放交給目前擔任康舒（6282）董事長的獨子許介立，正式完成世代傳承。

泰金寶也同步公布，副董事長改選結果，許介立卸下副董職務轉接董座後，將由母集團金寶總經理陳威昌接任泰金寶副董事長。而泰金寶作為集團內負責布局泰國市場的重要子公司，不僅是金寶第一個規模化的海外生產據點，也是泰國當地最大的台商，而公司在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已占整體的六成之多，相當驚人。

事實上，泰金寶旗下充電樁事業，已自去年第3季開始生產，首先供應給美國市場、再攻歐洲市場，並以電動公車直流電樁為發展主軸。陳威昌透露，金寶持續多元布局，旗下泰國廠相當強大「每次只要把客戶帶去泰國，幾乎就可直接拿到這筆訂單」也代表泰金寶在泰國的生產線已相當完備，泰國政府推動東部經濟走廊，有蠻多台灣公司都去了泰國，並且大多都集中在泰國東部，而旗下泰國馬拉差和碧武里2個廠區都比較偏西部，而目前泰國廠區無論人力或水電都沒有問題。