打造安全數位未來 台灣數位信任協會今成立

全球企業都在進行數位轉型，然而，數位科技興起的同時，資料治理、資安環境建構卻沒有跟上腳步，這使得愈來愈多企業、民眾，終日面臨駭客攻擊、詐騙等風險；為了推動數位信任環境，台灣數位信任協會今（14）日成立，倡議台灣在發展數位經濟的同時，應強化數位安全與防範詐騙，並鼓勵政府和跨產業夥伴共同加入防詐陣線，共同推動數位信任新紀元。

根據國際資安大廠研究指出，2023年台灣遭受網路攻擊事件急遽增加逾80%，每秒近有1.5萬次攻擊發生，受網攻威脅列亞太之冠。且據刑事局統計，2023年詐騙財損金額累積高達88億元，顯示資訊安全或詐騙防治仍是當前難題，導致社會輿論瀰漫「數位服務不信任」的氛圍。

台灣數位信任協會由專業學者、反詐騙志工、意見領袖以及跨領域業者自發性推動，以教育宣導、政策倡議、產業合作、國際交流等四大任務，建立數位信任發展的第一步。第一屆理事長由前國家通訊傳播委員會主任委員、數位經濟暨產業發展會副理事長詹婷怡擔任。

詹婷怡表示，協會目前已有來自資訊、資安、金融、電商、支付、電信、區塊鏈等領域的國內外業者相繼加入，共計逾50名團體和個人會員，未來，協會將扮演公私協力橋樑，成為數位信任藍圖的關鍵拼圖、接軌國際。

數位發展部部長黃彥男指出，數位信任不僅是現代社會的基石，全民隱私和資訊安全，更是維持社會穩定和經濟發展的關鍵。未來政府將推進智慧防詐和數位信任的建設，運用數位工具來提升「全民數位韌性」，並加強輔導及投資數位產業，推動我國AI（人工智慧）、軟體及資安產業發展，以AI實踐行動創新的目標。

全球防詐聯盟GASA董事總經理 Jorij Abraham也相當關注協會的成立，Jorij 表示，「詐騙在全球的財損超過一兆美元、影響四分之一的人口，且衍生出跨國詐騙產業鏈。各國都能集結民間資源、建立有系統性的組織，共同投入防詐的任務。在台灣數位信任協會成立後，期待我們能在國際間相互合作，保護民眾免於詐騙的威脅。」

刑事警察局預防科科長林書立表示，「打詐專法通過後，有助於警政署打擊詐騙。面對日益複雜的數位詐騙和網路犯罪，公私部門必須強化跨產業合作，結合各單位專業與學術研究，共同建立一套完善的數位信任機制與識詐教育體系，保護民眾的數位安全、杜絕詐騙發生。」

台灣數位信任協會未來將設七個工作小組，包含數據完整性小組、數位信任評鑑小組、詐騙研究小組與AI科技防詐小組、資安科技小組、教育推廣小組及區塊鏈安全小組，分別由安永顧問、資策會資安所、Gogolook、奧義智慧、台北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所助理教授蔡文宜與區塊鏈金融機構 XREX 擔任召集人。

協會表示，未來將透過這七個工作小組同步推進協會理念及落實任務，與國內在資安防護及詐騙防治領域的夥伴攜手合作，共同研究與推動工作項目，並透過國內外交流活動，促進不同地區間的合作與交流。今年起將陸續舉辦識讀教育、防詐論壇等活動，在數位經濟發展與普及的過程中，務實且堅定地建立值得信任的數位環境。