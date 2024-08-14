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劉揚偉缺席鴻海法說會 原來在印度拜會總理莫迪
鴻海（2317）14日舉行法說會，董事長劉揚偉意外缺席，正當外界疑惑時，晚上謎底揭曉，原來劉揚偉再次前往印度，今日拜會總理莫迪，這已是劉揚偉與莫迪第三次公開會面。
鴻海過往法說會上，通常劉揚偉都會親自出席，與法人及媒體溝通，但今日線上法說會上意外沒現身，由鴻海發言人巫俊毅及財務長黃德才擔任法說會主講人。
對於劉揚偉缺席法說會，鴻海當時僅回應，董事長在國外出差，不克出席。而今日晚上答案揭曉，原來劉揚偉再次前往印度，今日拜會總理莫迪，這已是劉揚偉與莫迪第三次公開會面。
莫迪今日在社群平台X發文指出，「很高興見到鴻海科技集團董事長劉揚偉。我強調了印度在未來領域提供的絕佳機會，我們也對他們在印度卡納塔克邦、泰米爾納德邦和安得拉邦等邦的投資計畫進行了精彩的討論」。
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