快訊

台北小巨蛋旁驚悚車禍...轎車突衝上人行道撞3人 1女傷重不治

與夏克立離婚官司落幕 黃嘉千恢單曝心聲

勘比美經濟縮影！巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

TSIA 再上修台灣半導體產值年增20.6% 產值估逾5.2兆元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台灣半導體產業協會（TSIA）14日發布新聞稿並引用工研院產科國際所數據再度上修台灣半導體產值年增20.6%，產值估逾5.2兆元將創歷史新高。路透社
台灣半導體產業協會（TSIA）14日發布新聞稿並引用工研院產科國際所數據再度上修台灣半導體產值年增20.6%，產值估逾5.2兆元將創歷史新高。路透社

台灣半導體產業協會（TSIA）14日發布新聞稿並引用工研院產科國際所數據再度上修台灣半導體產值年增20.6%，產值估逾5.2兆元將創歷史新高。

台灣半導體產業協會在今年5月已引用工研院產科國際所預估2024年台灣IC產業產值預測，較2月預估年增15.4%進一步上修，預估達5兆1,134億元，估計較2023年成長17.7%，有望挑戰歷史新高，而14日數據進一步上修。

台灣半導體產業協會指出，工研院產科國際所預估2024年台灣IC產業產值達新台幣52,369億元（USD$167.8B），較2023年成長20.6%。其中IC設計業產值為新台幣12,850億元（USD$41.2B），較2023年成長17.2%。

台灣半導體產業協會指出，工研院產科國際所預估IC製造業為新台幣33,139億元（USD$106.2B），較2023年成長24.5%，其中晶圓代工為新台幣31,099億元（USD$99.7B），較2023年成長24.8%，記憶體與其他製造為新台幣2,040億元（USD$6.5B），較2023年成長19.9%；IC封裝業為新台幣4,301億元（USD$13.8B），較2023年成長9.4%；IC測試業為新台幣2,079億元（USD$6.7B），較2023年成長9.1%。新台幣對美元匯率以31.2計算。

IC設計 半導體 工研院 晶圓代工

延伸閱讀

雲邊AI應用落地半導體新商機 晶圓代工將成為決勝關鍵

工研院攜手南台灣業界 盼打造淨零碳排產業示範區

壯大南方產業論壇爭黨 聚焦南方雨林計畫技術服務

工研院新任董座吳政忠願景：產學連結 強化育才留才

相關新聞

TSIA 再上修台灣半導體產值年增20.6% 產值估逾5.2兆元

台灣半導體產業協會（TSIA）14日發布新聞稿並引用工研院產科國際所數據再度上修台灣半導體產值年增20.6%，產值估逾5...

股匯雙漲！新台幣收逾2個月新高 距32.2元價位僅一步之遙

美國最新經濟數據支持聯準會降息決策，市場正面看待，美股領漲之下，台灣今天也上演股匯雙漲的戲碼，台股收復22000點關卡，...

雲邊AI應用落地半導體新商機 晶圓代工將成為決勝關鍵

DIGITIMES研究中心今（14）日發表最新權威研究《AI晶片特別報告》指出，生成式AI模型的訓練與推論仰賴大量運算資...

記憶體業搶食 AI 大餅 平民化平台、客製化方案等奇招盡出

台灣記憶體業者在炙手可熱的高頻寬記憶體（HBM）領域，幾乎沒有與三大原廠較勁的空間，但仍全力搶食龐大的AI商機，群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）等各自推新品、平台等，強化技術量能，同時加快製程的推進和擴充產能，在NAND相關存儲領域大顯身手。

台灣大仍在使用超額頻寬 NCC再罰300萬元

國家通訊傳播委員會（NCC） 14日針對台灣大哥大使用超額超頻網路，不符網路設置計畫，今天再度處300萬元罰鍰，並要求裁...

中光電智能物流「多輛AMR協作方案」輕量升級 實現智能工廠

中光電智能物流推出運用AMR自主移動機器人創建高彈性、高適應性的智慧物流解決方案，透過最小幅度的改變，可在不影響現場運作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。