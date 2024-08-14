全球爆缺工潮！科技廠打響搶人大戰 英業達4招邁大步

近年國內代工大廠受惠AI崛起，入手滿滿的利多，不過隨著市場對科技人才的需求日益提高，科技大廠之間也打響了激烈的搶才大戰，面對全球市場越發嚴重的缺工問題，代工大廠英業達（2356）作為國內較早成立的電子代工業者，則以「知、動、食、輔」四大構面形塑完善的「健康勞動力」。英業達工業安全衛生室經理吳恬綺透露，至今全球17座廠區員工總數已突破3萬大關，但不過由於整體市場仍在發酵，因此團隊規模也將繼續成長。

英業達集團成立於1975年，總部位於台北市士林區，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，隨著「AI題材」已逐漸成為全球市場焦點，英業達也憑藉過人的實力，取得晶片大廠輝達（NVIDIA）旗下AI伺服器有關的「液冷」專案大單，後市可期。而作為四大代工品牌一員的英業達，為照顧旗下三萬名員工的日常所需，也透過設立「永續辦公室、永續委員會」來提升、滿足員工們在職業安全衛生方面的需求。

吳恬綺分享，英業達在全球各廠區都有設置「永續辦公室」，並從內部劃分為五個不同的小組，從職場、生活等各個方面，提供給員工最完整的職業安全衛生服務，並且團隊每一季都會召開集團自己的職業安全衛生技術大會，並要求海外廠區負責的同仁，定期回報廠區員工的各項反饋，並再依據全球各個廠區的實際情況以及內部工業安全衛生室主管給予的回饋，逐步進行調整。

吳恬綺透露，集團旗下專門推動「人才永續措施」的單位「永續辦公室」，主要是設立在董事會這邊，而自己的單位工業安全衛生室則是隸屬於永續辦公室之下，也因此任何與「職業安全衛生」有關的計畫，都會由董事會親自指揮、督促，也因此英業達在打造友善工作環境、促進員工福祉，形塑「永續健康勞動力文化」上的進度，與其他大廠相比，可以算是走得非常的前面、相當領先了。

針對「知」的構面來看，吳恬綺分享，集團深知只有員工自己，才會最了解自身的健康狀況，因此為讓所有的員工，都能在清楚了解自己的狀況後，能有所因應、安排，特意設計了一款員工專用APP，透過將手機與系統連動，員工即可輕鬆透過該APP，時時刻刻收取各式最新資訊，無論是一些傳染性，疾病的通報，或者是體檢、想要找駐廠醫師、想安排員工諮詢服務等等，都能一鍵輕鬆完成預約。

至於「動」的部分，吳恬綺指出，集團平時除了會邀請業界講師前來進行健康講座，也會攜手醫院開設一些專門的課程，若員工在健康檢查方面發現異常狀況，即可前來報名相關開設的課程（例如減肥、塑身等）。此外，集團在幸福企業的部分也極為用心，更有邀請醫師固定前來駐廠，提供員工們專業的諮詢服務，而以士林總部為例，醫生駐廠的頻率，在一個禮拜五天當中，就至少會有兩天到三天派駐在廠內。