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股匯雙漲！新台幣收逾2個月新高 距32.2元價位僅一步之遙

中央社／ 台北14日電
美股領漲之下，台灣今天也上演股匯雙漲的戲碼，台股收復22000點關卡，新台幣兌美元勁揚1.66角，收盤收32.304元，寫下逾2個月新高紀錄，且距32.2元價位僅一步之遙。聯合報系資料照
美股領漲之下，台灣今天也上演股匯雙漲的戲碼，台股收復22000點關卡，新台幣兌美元勁揚1.66角，收盤收32.304元，寫下逾2個月新高紀錄，且距32.2元價位僅一步之遙。聯合報系資料照

美國最新經濟數據支持聯準會降息決策，市場正面看待，美股領漲之下，台灣今天也上演股匯雙漲的戲碼，台股收復22000點關卡，新台幣兌美元勁揚1.66角，收盤收32.304元，寫下逾2個月新高紀錄，且距32.2元價位僅一步之遙。

美國7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，顯示通膨壓力減緩，數據也支持市場聯邦準備理事會（Fed）9月降息的決策，美股4大指數收高。

美股4大指數齊揚，與台股連動性高的費半更上漲逾4%，台股今天在台積電、鴻海、廣達等AI權值股帶動下，收盤漲230.68點，收在22027.25點，站上22000點關卡。

外匯交易員指出，PPI增幅低於預期，強化聯準會降息的理由，市場正面解讀之下，美元指數跌破103價位，亞幣同步反彈，加上外資回頭大買台股，助攻新台幣漲勢。

新台幣兌美元今天以32.41元開出，隨後展開強勁升勢，接連突破32.4、32.3元兩道關卡，最高升抵32.262元、狂漲逾2角，終場則以32.304元作收，盤中與收盤同創逾2個月新高紀錄。

外匯交易員指出，眼見新台幣在熱錢湧入、美元走弱等因素帶動下，展開猛烈升勢，出口商「坐不住了」，跟著進場拋匯，又推了一把；由於交投火熱，台北及元太兩大外匯市場總成交金額放大至18.72億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會9月降息已成市場共識，但仍待美國今晚公布的消費者物價指數（CPI）出爐，提供更進一步的佐證，掃除市場疑慮。

根據央行統計，數據顯示通膨持續降溫後，美元指數今天暴跌0.54%，亞幣同步反彈，日圓升值0.3%、人民幣升0.32%、新台幣強漲0.51%，韓元升勢最猛、狂飆0.99%。

台股 新台幣 美國聯準會 美股

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