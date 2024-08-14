用AI研究生態 遠傳攜中研院開發5G AI生態聲景蒐集器

遠傳電信（4904）表示，與中央研究院生物多樣性研究中心攜手合作，成功開發全台首部「5G AI生態聲景蒐集器」，以電信核心專業，支持生物多樣性研究，預期可為生物多樣性研究帶來重大突破。

遠傳指出，遠傳5G實驗室所開發的全新聲景蒐集裝置，體積小巧、功能齊全、兼具防水性能，更能透過5G、4G網路即時傳輸數百公里外的山林聲景資料到平地的AI監控中心，大幅減輕研究人員奔波之苦，遠傳也無償出借中高海拔基地台供研究團隊架設，目前已陸續佈建，將成為研究團隊監測全台生物棲地變化最佳利器。

中研院團隊近年為了解環境及氣候變遷對於生物棲地所造成的衝擊，長期監測全台各地野外環境音，透過AI分析鳥類、蛙類音波特徵，再經大數據分析，得以進一步了解台灣生物棲地變化情況，對於維護台灣生物多樣性相當重要。研究團隊採用遠傳所開發全新5G AI生態聲景蒐集裝置後，得以大幅提升監測效率，研究質與量都有望提升，也為建立國家級生態資料庫奠定了基礎。

中研院生物多樣性研究中心表示，過去使用的錄音設備無法遠端聯網，需靠人力遠赴山區一一回收音檔記憶卡，才能帶回實驗室分析，光往返的路程就要花上一整天，相當耗時，若設備在野外監測期間發生故障或沒電，也需研究人員實地檢查才能發現，無法即時掌握錄音監測的運作情況，但遠傳所開發全新聲景蒐集器能將大量音檔透過5G高速網路，零時差、即時傳送回實驗室，對於研究有很大幫助，更感謝遠傳願意無償出借中高海拔山區基地台供安裝，一併解決裝備高山供電不易的難題。

遠傳電信5G實驗室表示，遠傳開發的5G AI聲景蒐集裝置是全台唯一支援WIFI、4G、5G傳輸的聲景蒐集裝置，並規劃支援低軌衛星，透過整合式App，還能進行遠端管理與任務排程，可以執行自動監測，根據中研院團隊的實地驗證，透過這款裝置再經AI分析，能辨識出369種鳥類和蛙類的聲音，辨識率超過9成。未來甚至能將這套聲景蒐集及AI辨識技術應用於監測工廠排汙、喉咽癌預警等智慧城市、智慧工廠及智慧診療等多種應用場景。

中研院系統分類及生物多樣性資訊專題中心代理執行長端木茂甯表示，聲景監測自動化將逐步發展成為我國生態環境監測重要的一環，未來更能成為環境教育的素材，讓民眾有機會聆聽這些聲音，瞭解生物多樣性的重要性，為了環境保育盡一份心力。

遠傳公關暨企業永續長林慧珊表示，遠傳不僅透過電信核心技術支持研究團隊，也積極落實低碳營運，推動生態保育，落實生物多樣性，包含遠傳電信董事會於去年通過《電信生物多樣性與不毀林承諾》，宣示停止對任何原始森林進行砍伐，並從2022年起已達成自身營運零砍伐目標，更承諾2030年前達成自身營運活動無淨損失（No Net Loss, NNL），包含避免在關鍵生物多樣性區域從事營運活動，減少對生物多樣性和森林資源造成負面影響，讓生態損失與增益維持平衡。

遠傳電信持續深耕永續行動，並屢獲國際重要機構肯定，包含連續5年被列為「道瓊永續世界指數（DJSI World）」成分股，分數排名高居全球電信業第一，在「生物多樣性」項目成績也同樣領先全球電信業；另也獲《標準普爾S&P Global》評選為「ESG永續成績全球前5%企業」，成績也高居台灣電信業第一名；遠傳也是台灣唯一連續四年獲《CDP氣候變遷供應商議合管理》評比「領導A級」最高榮耀的電信業。遠傳將繼續致力於科技創新和生態保育，為全球生物多樣性保護貢獻更多力量，為下一代留下一個美好且豐富的生態環境。