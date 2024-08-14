光聯董事會推舉陳江源任董事長 即日起上任

台灣記憶體業者在炙手可熱的高頻寬記憶體（HBM）領域，幾乎沒有與三大原廠較勁的空間，但仍全力搶食龐大的AI商機，群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）等各自推新品、平台等，強化技術量能，同時加快製程的推進和擴充產能，在NAND相關存儲領域大顯身手。

2024-08-14 17:49