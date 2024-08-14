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光聯董事會推舉陳江源任董事長 即日起上任

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中小尺寸模組廠光聯（5315）14日推選新任董事長，由前國立竹南高中校長陳江源當選，陳江源是易百益投資有限公司法人代表。圖／光聯提供
中小尺寸模組廠光聯（5315）14日推選新任董事長，由前國立竹南高中校長陳江源當選，陳江源是易百益投資有限公司法人代表。圖／光聯提供

中小尺寸模組廠光聯（5315）14日推選新任董事長，由前國立竹南高中校長陳江源當選，陳江源是易百益投資有限公司法人代表。

光聯原董事長暨策略長吳孟翰，因舉家遷往英國的緣故，於今年8月6日請辭。光聯今天召開董事會推舉出新任董事長，即日起上任。

光聯今年第2季合併營收3.89億元，季增30.9%，年減15.9%。稅後純益3826.3萬元，季增111.1%，年減7.3%，每股純益0.36元。

光聯今年上半年營收6.86億元，年減25.19%。稅後純益5635.3萬元，年減24.3%，每股純益0.53元。

光聯科技新任董事長陳江源。圖／光聯提供
光聯科技新任董事長陳江源。圖／光聯提供

光聯 每股純益 營收 董事長

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