LET歐巡共證！緯創女子公開賽10月10日國慶開打 總獎金逾3千萬

代工大廠緯創（3231）14日宣布，台巡賽的旗艦賽「2024緯創女子公開賽」獲得TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與LET歐洲女子巡迴賽（Ladies European Tour）的首次共同認證，並訂於今年10月10日國慶日在揚昇高爾夫鄉村俱樂部開打、最後一場賽事將至13日打完，總獎金提升到100萬美元，冠軍獎金更高達20萬美元，預計將有上百位來自全球各地的好手前來齊聚。

據悉，緯創自2006年起持續贊助TLPGA賽事，特別在2020年時，因疫情導致台巡賽賽事減少，為了增加台灣選手比賽的機會，開始冠名贊助比賽，並自同年成功加入台巡賽的行列，不僅已成為歐巡的全新賽事，同時也是台巡賽獎金最高、強度最大的旗艦賽，而獎金逐年成長，從2023年80萬美元，提高至今年的100萬美元，已成為選手心目中的指標性賽事，預計來自歐巡45位選手和台巡好手，共計108位選手，將一同見證台巡賽歷史性時刻！

歐洲女子巡迴賽執行長Alexandra Armas對此次雙方成為賽事合作夥伴，由衷表示：「我們很高興能夠與台灣女子職業高爾夫協會共同認證今年緯創女子公開賽，這項賽事一舉提升全球女子職業賽的大環境。將透過跨國賽程制定、賽事獎金的提高，以及為雙巡迴賽優秀選手提供一個全新的競技機會」。

成功開創這項雙巡迴賽空前合作，並為國內高球史締造新猷，TLPGA台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞為首次與歐巡正式交流表示，緯創女子公開賽是台巡賽的旗艦賽，也就是獎金最高、強度最高的比賽，今年更透過歐巡賽的共同認證，進一步擴展台灣在國際上的能見度。

劉依貞強調，此共證賽事成功擴展女子巡迴賽國際性合作機會，我們歡迎來自歐洲各地的選手前來台灣與我們交流，同時也期許台灣選手能奪得緯創女子公開賽冠軍，並獲得明年歐巡入會，及年度參賽資格的寶貴機會！

作為ICT資訊及通訊科技領域的全球領導廠商，緯創自創立以來專注於提供客戶客製化產品設計、製造及服務。總經理暨執行長林建勳表示，集團長期關注台灣運動發展，並大力支持TLPGA與國際接軌，今年透過與LET共證合作，幫助台巡的整體強度向上提升，培養台灣高爾夫球選手更具韌性及國際競爭力，展現企業創新而永續願景，並為國內外選手，提供最佳賽事體驗，一同締造女子高爾夫球賽新紀元。

林建勳表示，曾於2011-2013年主辦揚昇LPGA錦標賽及多場業餘國際大賽的揚昇高爾夫鄉村俱樂部，將為緯創女子公開賽提供最佳的競技場地。相信極具挑戰性的球洞配置勢必為全球頂尖選手帶來考驗與愉悅的擊球體驗。今年緯創女子公開賽邁入第5屆，大會延續著去年打造的賽事永久盃，如同英國公開賽最著名的葡萄酒壺獎盃一樣，將歷屆冠軍姓名刻記在底座，藉此象徵永續與傳承的意義。