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光頡法說會／營運報捷 法人估該公司全年營運優於去年無虞

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

利基型薄膜電阻廠光頡（3624）14日舉行法說會，營運報捷，受惠於車用客戶庫存去化到健康水位，加上新增Tier 1車廠客戶，帶動厚膜電阻產能利用率滿載、薄膜也維持高檔水位，法人估該公司全年營運優於去年無虞，明年在兩大產品線大幅擴充下，2025年營收有望超過2022年的高點。

光頡表示，在車用客戶端的庫存去化告一段落，公司已經積極開發新的客戶，新增Tier 1車廠客戶，推升厚膜電阻產能利用率達滿載水位，目前單月產能落在15億顆左右，為因應客戶需求，將從今年第4寄到明年第1季陸續開出新產能，目標將到25-30億顆，就目前看起來，新增加的產能有機會在明年逐季朝滿載態勢靠近。

光頡進一步說，薄膜電阻當前單月5.5億顆，將規劃於南通廠擴大產能，估增加單月一億顆，但仍要看設備交期，應落在明年第2季，薄膜電阻擴產的產能將開始有所貢獻。

另外，在當前最夯的AI伺服器，光頡也有著墨，旗下特規、高功率的電阻產品，已經有小量出貨，交貨給國內代工廠居多，公司在加州也有分公司，持續直接跟矽谷客戶Design in中，盼能成為未來光頡另一項營運支撐。

光頡 產能利用率

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