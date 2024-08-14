影／打造安全的數位未來 台灣數位信任協會正式成立

由各界專家組成，以推動數位信任環境建構為宗旨的台灣數位信任協會(Digital Trust Association in Taiwan)今天正式成立，協會致力於提升社會大眾對數位信任議題的關注，讓台灣在發展數位經濟智慧國家的同時，強化數位安全與防範詐騙，鼓勵政府和跨產業夥伴共同加入防詐陣線，展現政府對數位信任生態發展的期許，數位發展部部長黃彥男，刑事警察局科長林書立等代表出席。

數位發展部部長黃彥男致詞時表示未來政府將推進智慧防詐和數位信任的建設，運用數位工具來提升「全民數位韌性」，並加強輔導及投資數位產業，推動AI、軟體及資安產業發展。

台灣數位信任協會是全台第一個專注詐騙防治與數位安全議題的協會，隨著數位科技迅速發展，全球面臨不斷增加的詐騙威脅和資安風險，而世界經濟論壇也建立起「數位信任」的具體目標與評鑑架構，確保各國數位經濟和智慧城市發展的同時，數位信任的議題能夠受到重視。