台灣數位信任協會成立 建立數位信任生態系

台灣數位信任協會（Digital Trust Association in Taiwan）14日宣布正式成立，協會倡議台灣在發展數位經濟智慧國家的同時，應強化數位安全與防範詐騙的投入，並鼓勵政府和跨產業夥伴共同加入防詐陣線。為展現政府對數位信任生態發展的期許，數位發展部部長黃彥男、刑事警察局科長林書立等官方代表也親至現場。

隨著數位科技迅速發展，全球面臨不斷增加的詐騙威脅和資安風險。而世界經濟論壇也建立起「數位信任」的具體目標與評鑑架構，確保各國數位經濟和智慧城市發展的同時，數位信任的議題能夠受到重視。根據國際資安大廠研究指出，2023年台灣遭受網路攻擊事件急遽增加逾 80%，每秒近有 1.5 萬次攻擊發生，受網攻威脅列亞太之冠。且據刑事局統計，2023年詐騙財損金額累積高達 88 億元，顯示資訊安全或詐騙防治仍是當前難題，導致社會輿論瀰漫「數位服務不信任」的氛圍。

台灣數位信任協會由專業學者、反詐騙志工、意見領袖以及跨領域業者自發性推動，以教育宣導、政策倡議、產業合作、國際交流等四大任務，建立數位信任發展的第一步。國家通訊傳播委員前主任委員詹婷怡擔任第一屆理事長，參與業者多為台灣資安、軟體、電商等業者，包括 Coupang（酷澎）、CyCraft（奧義智慧）、DEVCORE（戴夫寇爾）、D&B（鄧白氏）、EY（安永）、Gogolook（走著瞧）、LINE（台灣連線）、XREX（鏈科）、一卡通、永豐銀行、資策會資安所；個人會員施立成（台灣微軟公共暨法律事務部總經理）、柯淑芬（Google Cloud台灣總經理）、蔡文宜（臺北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所助理教授）；監事陶韻智、葉奇鑫、張紹斌；台灣網路資訊中心 TWNIC 董事長黃勝雄及其他專家擔任顧問，共有來自資訊、資安、金融、電商、支付、電信、區塊鏈等領域的國內外業者、逾 50 名團體和個人會員。

未來，台灣數位信任協會將從以實際社會議題出發，深掘數位風險缺口，積極提出政策倡議，並推進政府和各產業建立夥伴關係、推動詐騙識讀教育，建立符合世界潮流的數位信任環境。台灣數位信任協會第一屆理事長詹婷怡表示，希望凝聚產官學界的力量，共打造一個更加安全、可信任的數位環境，以有效地應對數位詐騙和資安風險，為網路社會、數位經濟、及智慧國家的發展奠定基礎。