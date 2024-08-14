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訊連攜手英特爾 大秀AI PC軟硬體整合應用

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
AI PC體驗區展示訊連旗下多款產品。圖／訊連提供
AI PC體驗區展示訊連旗下多款產品。圖／訊連提供

訊連科技（5203）再度獲英特爾Intel）邀請，參與2024 Intel Gamer Days AI PC體驗館，攜手多家筆電廠商及軟體廠業者，共同呈現全新技術。

訊連此次受邀參與2024 Intel Gamer Days AI PC體驗館，旗艦產品威力導演PowerDirector、相片大師PhotoDirector以及AI電商行銷工具Promeo皆於本次活動中亮相。

其中威力導演憑藉其強大的AI功能和流暢的使用者介面，不僅是創作者的得力工具，也成為電競主題精華影片剪輯的最佳夥伴。多款創作者軟體結合AI PC的強大效能，讓使用者輕鬆創作出高品質的作品。

訊連科技第一事業群總經理林昭宏表示，非常高興能再次與英特爾攜手合作。期待在今年Intel Gamer Days活動中，AI PC軟硬體的結合能帶來更豐富且不同領域的使用者體驗。訊連將持續致力於打造更優秀的軟體，推動AI筆電市場成長。

此次體驗館於8月8日至9月4日在三創生活園區1F十二立方展出，帶給消費者身臨其境的AI PC體驗。英特爾將展示搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器的電競筆電，並結合軟體廠商打造全方位的體驗，期望吸引更多消費者親身感受AI PC在日常及專業應用中的卓越效能。

AI Intel 英特爾 訊連 電競筆電

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