台灣大仍在使用超額頻寬 NCC再罰300萬元

國家通訊傳播委員會（NCC）14日針對台灣大哥大使用超額超頻網路，不符網路設置計畫，今天再度處300萬元罰鍰，並要求裁處書送達之次日起三日內改正網路設定，將900MHz頻段由10MHz×2改正為5MHz×2，以符網路設置計畫。NCC表示後續若該公司屆期仍未改正，將按次連續處罰。

NCC表示，台灣大哥大之網路設置計畫明定自113年6月30日起900MHz頻段將僅使用5MHz×2，已多次要求該公司應符合其網路設置計畫辦理，惟仍未改正其網路設定，分別於7月22日、8月2日故依電信管理法第75條第3項第3款規定，裁處台灣大哥大300萬元罰鍰，並同時通知應於裁處書送達之次日起3日內改正。

NCC說明，自上次裁處後，以電波監測站監測及實地量測等方式查測台灣大哥大基地使用頻段，確認該公司仍有部分基地臺使用頻率未符其網路設置計畫，委員會審酌台灣大哥大辦理基地臺縮頻作業進度已大幅提升，顯有改正意願，經本日委員會議決議第三次裁處金額為300萬元，並限期自裁處書送達之次日起3日內改正；屆期未改正者，得按次處罰或廢止審驗合格證明。