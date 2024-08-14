眾福科針對充電樁設計戶外強固型顯示方案 將於台北國際自動化展亮相

戶外強固型顯示器解決方案商眾福科（3168）將參加2024台北國際自動化展，展示專為戶外電動車EV充電樁設計的工業顯示器，並搭載自動車牌辨識（ANPR）技術與能源管理平台，憑藉眾福在戶外強固顯示器的豐富經驗，解決目前EV充電樁工業顯示器普遍存在面板快速老化和黑化等問題，確保顯示效果長久不衰。

眾福科今年第2季合併營收8.69億元，季增1%，年減17.9%。毛利率25.69%，分別季增1.58及年增2.06個百分點。稅後純益0.69億元，季增43.3%，年減9.8%；每股稅後純益0.88元。累計上半年合併營收17.31億元，年減18.7%。毛利率24.9%，年增1.19個百分點。稅後純益1.17億元，年減24.5%；每股稅後純益1.58元。

眾福科表示，ANPR技術利用光學辨識，並套用AI演算法模型，辨識車輛牌照數據，實現行進中車輛的影像分析，快速連接用戶系統，建立使用者習慣，大幅提升客戶體驗。並提供24小時即時監控，實現負載平衡，避免超約情形，並能統一管理停管系統和金流管理至雲端平台，實現全面智慧整合。

2024台北國際自動化工業大展將於8月21日至24日在台北南港展覽館舉行。台灣作為全球科技產業的重要樞紐，各類工業電腦、嵌入式系統及檢測量測設備需求旺盛。眾福將在同屬佳世達集團的羅昇攤位上展示最新的顯示器方案、技術與服務，突顯在快速增長的電動車充電樁市場中的競爭優勢。

在戶外環境中，充電樁常面臨烈日曝曬、風吹雨淋等氣候挑戰，這些因素可能導致設備因紫外線、溫度變化及濕度而劣化，進而影響顯示效能與操作體驗。因此，提高充電樁的耐候性能，確保其持續穩定運作與安全性，成為當前的一大挑戰。

眾福在特殊應用面板的研發領域累積了超過20年的經驗，專門提供各種高要求的解決方案。無論是高亮度、高對比度、高硬度，還是抗刮、防水、防塵、抗震、抗反射、抗腐蝕，以及廣溫度範圍和廣視角，憑藉在戶外面板技術上的優勢，眾福有信心藉由多年的積累，推出符合客戶所需的戶外強固型顯示器解決方案。