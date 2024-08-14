中光電智能物流「多輛AMR協作方案」輕量升級 實現智能工廠

中光電智能物流推出運用AMR自主移動機器人創建高彈性、高適應性的智慧物流解決方案，透過最小幅度的改變，可在不影響現場運作下實現數位轉型，達到管控成本，降低人力、綠色低碳的升級。藉由AMR智能感測系統能做到障礙物辨識、避停與貨物平整度、棧板歪斜辨識，透過車輛管理系統則可達到AMR路線監視與車況管理，使整個場域的安全性升級。

智慧製造、數位轉型已經成為產業的趨勢，從「製造」到「智造」是契機也是挑戰，在企業都想轉型的時代，實現廠區數位化，打造快速靈活應變的智造現場，刻不容緩。中光電智能物流已協助製造業採用多輛AMR在場域內合作執行任務，成功輕量升級轉型為智能工廠。

從製造業倉庫到智能工廠

璨曜光電主要從事背光模組及相關零組件的研發、製造，月出貨量龐大，在不影響倉儲正常運作、不改變環境儲位巷道，更不能停止出貨的前提下，依據產量需求，規模性的一次導入7台AMR自主移動機器人，成功協助廠區提升工作效率，多輛AMR能同時執行大量的出入庫作業，大幅降低人力的輔助並縮短作業時間，經由相互協調配合，進而提高作業的效率，24/7不間斷地提供穩定的搬運量能維持營運。要實現多輛AMR協作的技術有許多挑戰，包括多機路徑規劃、任務分配的複雜、通訊協調的困難，以及多輛AMR之間的即時動態捕捉等，中光電智能物流成功突破了以下技術，實現多輛AMR協作：

1.智慧儲位管理系統：由儲位需經常調整，導入中強光智慧倉儲管理系統，取代傳統人工規劃方式，使出入庫更有彈性，有效增加庫容率及帳務精準度，並達成物流與資訊流的即時同步。

2.24/7不間斷穩定搬運：AMR結合智慧管理系統，實現24小時連續自動運行，維持穩定營運大幅提升產能。

3. 智慧路徑規劃系統：智慧路徑規劃系統能夠即時數據分析，快速優化多輛AMR的路徑，避免衝突並提高運輸效率。

4.智慧化多車交通管理：智慧化系統即時監控AMR的位置和交通流量，同時具備多車彈性調度與協同運作能力，呈現最佳任務執行效率。

邁向智慧製造的未來

在現今智慧製造和數位轉型的浪潮下，中光電智能物流以創新科技提供貼合各產業需求的適切方案，為客戶帶來以最小改變轉化為最大改革的進化，以其創新的技術，成功實現多輛AMR協作的智能工廠，透過輕量升級，為產業轉型提供有力的支持，經由智慧路徑規劃、物聯網通信技術、多感知自主導航系統等技術的突破，有效的解決多輛AMR協作的挑戰，提高作業效率和準確性，同時降低成本和人力需求，並且關注AMR的使用安全，透過自主研發的Smart View安全管理系統，由中央到邊緣大幅升級場域的安全防護。中光電智能物流在智慧自動化領域深耕，為產業的智能轉型提供大幅躍進的貢獻，相信在持續努力下，能幫助更多產業邁向智慧製造的未來。