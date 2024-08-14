宏碁旗下展碁國際 成為Amazfit台灣獨家代理商

宏碁（2353）集團旗下子公司展碁國際（6776）於14日宣布，正式成為全球知名智慧穿戴品牌Amazfit的台灣獨家代理商。Amazfit智慧手錶搭載全球首個整合AI技術的Zepp OS系統，其中的Zepp Flow功能結合OpenAI的GPT-4o多模態和多語言模型，用戶僅需透過語音指令即可輕鬆操作手錶的各項功能，大幅提升便利性與生活品質。

Zepp Health深耕健康技術，擁有專屬的Zepp數位健康管理平台，融合Zepp OS、AI晶片、生物傳感器和數據算法，並透過雲端平台提供全天候的操作洞察與指導，協助用戶實現個人健康目標。旗下Amazfit智慧手錶品牌以其卓越的工藝設計，贏得了包括iF設計獎和紅點設計獎在內的多項國際設計獎項，自2015年問世以來，已經獲得全球數百萬用戶的青睞。

Amazfit在台灣市場推出多款機型，涵蓋不同消費族群的需求。包括適合戶外活動的T-Rex系列、全方位健康運動管理的智慧手錶Balance、輕巧時尚的健康智慧手錶Active、以及大螢幕健康智慧手錶Bip 5系列等。

未來，Amazfit將持續進行軟體升級，為用戶帶來更多創新功能，並推出更多新產品以滿足多元化的市場需求。Amazfit繼續在智慧穿戴裝置領域進行創新，致力於提供更智能、更全面的健康與運動管理體驗。展碁看好智慧穿戴應用的發展，積極拓展新客群，並在實體門市與各大電商平台進行線上線下的銷售佈局，推出多項優惠活動以刺激市場需求，期待帶動新一波的成長動能。