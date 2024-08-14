怡和綠電超商力挺台南市經發局 朝拚經濟、護就業、減碳排目標邁進

怡和國際（7590）旗下轉投資怡和綠電超商14日受邀參加台南市經發局舉辦「綠電挺AI」記者會，與台南市政府一同「拚經濟、護就業、減碳排、顧環保」等目標邁進。

本次記者會主辦方台南市政府經發局副局長蕭富仁表示，行政院長卓榮泰日前宣布將在台南沙崙智慧綠能科學城成立全國第一個AI產業專區，因在淨零碳排、ESG、RE100等趨勢成形，各家設廠業者都需要採購綠電來應對，而台南市政府經發局率先表態邀集太陽能三大公會、售電業及發電業在台南地區生產的綠電能優先供應台南在地業者。

怡和集團總經理邱振庭表示，怡和集團已具備完整案場整合能力，從電廠前段融資到EPC興建維運，再到能源業最後一哩路即完成綠電轉供銷售。

怡和綠電超商從電力供應端著手，斥巨資購買AI智能電力系統，針對不同發電態樣與用電型態持續優化媒合演算，成功將餘電最小化，解決企業在綠電採購過程中遇到的諸多挑戰，如綠電供應不足、餘電管理、高綠電比例需求等，讓綠電以最優效率運轉。

在全球AI浪潮來襲趨勢下，怡和綠電超商承諾提供充足多元綠電供應，全力協助台南市AI產業專區設廠業者綠電轉供，攜手完成淨零碳排終極目標。