快訊

蕭旭岑建議盧秀燕選黨主席掀波 國民黨3組人馬調兵遣將了

黃珊珊請辭民眾黨中央委員 端木正、李文宗移送中評會

親戚小孩想讀1科系！網一票搖頭「不要浪費生命」：以後會被AI取代

Google摺疊機首度來台 彭昱鈞：產品競爭力更強

中央社／ 台北14日電

Google今天發表Pixel 9系列新手機，旗下摺疊機首度在台灣上市。Google硬體副總裁彭昱鈞說，今年第2代摺疊機大幅改善設計，產品競爭力比上一代更強，希望在更多不同區域推廣到更多使用者。

彭昱鈞出席Google硬體產品在台上市發表會時受訪表示，去年第1代摺疊機在上市區域做出選擇，Google也有很多學習。第2代摺疊機重量與市面上旗艦機差不多，厚度也相近，「我們對這個產品非常有信心。」

中央社記者提問，今年Google硬體新品發表時間為何比往年更早，彭昱鈞說，如果產品發表時程提早一點，到年底的銷售時間會比較長，在銷售策略上可以更有彈性。

Pixel 9全系列搭載全新Tensor G4晶片，外傳Google仍與三星合作晶片製造，媒體關注下一代晶片是否考慮下單給台灣晶圓代工廠。彭昱鈞表示，對於晶片製造供應商無法多做評論，但Tensor G系列晶片每一代都有設計目標，每一代都有改良，會根據設計目標選擇合作廠商。

中央社記者追問，這次Pixel 9系列手機產地除了中國之外，新增越南和印度的原因；彭昱鈞回應，Google一直致力讓供應鏈全球化，製造基地位於何處，與產品本身、區域狀況和供應鏈策略都有很大關係。

Google今天宣布在台灣推出4款新手機，包括Pixel9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL，以及第2代摺疊機Pixel9 Pro Fold，搭載全新Tensor G4晶片，可運行先進人工智慧（AI）模型，幫助手機理解文字、圖像與音訊內容。

Google Pixel 晶片

延伸閱讀

媲美輝達？ 華為推高階AI晶片 揚言可取代H100

金融時報：晶片製造業人力短缺危機 恐阻礙AI發展

穩懋、晶技 認購放閃

非蘋手機鏈 業績點火

相關新聞

仁寶外籍總座處女秀：鎖定5大領域「毛利目標更高！」

仁寶（2324）集團新任總經理伯納多羅Anthony Peter Bonadero 13日親自主持法說會，宣告專注5大高...

Google Pixel 9 系列手機推出四款產品 中華電信加入銷售通路

Google 強化硬體家族，在台灣正式啟用了在板橋的第二棟硬體研發辦公大樓後，包括手機、手錶、耳機等硬體新產品在台灣推出...

Google在台開賣Pixel 9系列 擴大AI手機戰局

繼三星、華碩、小米等廠商推出人工智慧（AI）手機後，市場熱度攀升，Google今天發表Pixel 9系列新手機並宣布在台...

電子五哥也辦不到！NCR找上樺漢究竟看中什麼？

「這是絕無僅有的一次！」工業電腦廠樺漢科技（6414）拿下國際零售系統品牌NCR Voyix獨家硬體供應合約後，董座朱復...

AI泡沫了嗎？ 專家：AI投資有機會產生現金流

以輝達為首的AI股，2022年第4季開始起漲，一段時間就有分析師跳出來探討：「AI泡沫了嗎？」

DRAM二哥大漲價 南亞科、威剛等營運添動能

國際記憶體巨頭大舉將產能轉為生產AI用高頻寬記憶體（HBM），導致DDR5規格DRAM產出銳減的產能排擠效應正式引爆。供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。