遠傳AI阻詐 「防駭心守護」上半年擋2.1億次風險網站

根據刑事警察局最新統計，投資、網路購物的詐騙案例已佔前一、二名，詐騙層出不窮，帶給民眾生活諸多不便。遠傳表示，為守護用戶的手機使用安全，遠傳為用戶「打詐防駭 層層把關」，首創獨家AI辨識及大數據分析全力阻擋詐騙電話及釣魚簡訊，更透過即時更新且免安裝的「防駭心守護」全方位守護用戶的網路日常，避免不小心連到風險網站，因而損失錢財或洩漏個資。

遠傳發揮「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」核心技術，自源頭為用戶把關風險，凡遠傳月租型用戶皆能免付費享用此服務。遠傳使用獨家語意模型資料庫，以AI搭配關鍵字分析，大大降低用戶收到詐騙簡訊的機率；同時首創全台獨家「AI預測詐騙自動偵測系統」運用AI篩出可疑門號，將其於2小時內斷話，精準度高達95%；而「國際來話語音警示服務」主動提醒用戶注意詐騙風險，亦能辨識冒充「+886 9」開頭的詐騙電話並予以阻擋。

為讓用戶及其家人擁有安全的網路體驗，遠傳與國際資安公司Allot聯手推出「防駭心守護」服務，能有效阻擋病毒、釣魚、駭客和惡意網站，並攔截以電子郵件、通訊軟體、簡訊和瀏覽器等方式散播的病毒。遠傳統計，2024年上半年，遠傳「防駭心守護」共阻擋了2.1億次風險網站連結，其中毒駭類網站佔90%，詐騙類網站佔10%，顯示網路威脅的大量傳播和擴散，也突顯遠傳在保護用戶網路使用安全的卓越成效。

「防駭心守護」服務無需下載安裝應用程式，申辦後即可啟用，單人方案每月僅需50元，可守護多達5人的家庭守護方案每月亦僅200元。啟用後毒駭資料庫會自動且即時更新，能確保自身與家人的日常網路使用安全無虞。此外遠傳也推出「兒少心守護」，家長可為孩子設定上網使用時間、並自動過濾阻擋十大類兒少不宜網站，建立兒童健康、安全的網路環境。

遠傳【打詐防駭 層層把關 全方位守護你的網路日常】影片上架2週，觀看次數已突破760萬次，顯示民眾對詐騙議題的關注，以及對遠傳防詐服務成效之肯定。遠傳持續擴大AI的運用，提升其精準辨識度與防駭能力，盡最大的努力全方位守護用戶網路日常。