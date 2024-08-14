仁寶外籍總座處女秀：鎖定5大領域「毛利目標更高！」

仁寶（2324）集團新任總經理伯納多羅Anthony Peter Bonadero 13日親自主持法說會，宣告專注5大高獲利領域：伺服器、汽車、5G、醫療和工業產品，他的第一張成績單是單季毛利率5%，創13年新高，關鍵是組織調整，刪減低毛利率EMS單，提高研發效率，法人追問毛利率下一步？他坦言「目標永遠只會更高」。

仁寶今年在創辦人許勝雄交棒下，由陳瑞聰接任董事長，並由美籍主管伯納多羅出任總經理，創電子五哥中第一家引進外籍高階主管操盤紀錄，13日是他接棒以來首場法說會，在外商工作背景訓練下，他面對法人追問仁寶未來展望應答從容。

他重申中國跟非中國製造比例將維持現況7：3，而目前PC與非PC營收比7：3，而目標是朝6：4推進，而他的策略是提高伺服器、汽車、5G、醫療和工業產品5大領域投資，且在不增反減的研發預算（47億元）中，以提高速度及導入AI或機器學習等工具下加速開發效率。

而促成單季毛利率衝上5%，原因還包括：刪減低毛利率EMS業務、庫存迴轉效益等等，而由於這已是仁寶13年來單季毛利率新高，為此法人也積極追問後續毛利率是否已經設定階段目標？伯納多羅展現務實風格，表示毛利率目標只會不斷調高「Target is higher, always higher」。

仁寶將透過發展屬高成長高毛利率5大新興事業，達成高毛利目標，PC與非PC業務6:4目標年會延後一年至2027年實現。

目前5大新事業營收比僅佔5%，換算450~500億元營收，3年後新事業營收比從5%變10%，推算將衝破1000億元，其中伺服器是最被看好的項目，現階段AI伺服器占伺服器總營收僅10%，但未來勢必要從L6板卡領域朝L10系統機櫃業務發展，取得更多CSP雲端業者合作。

伯納多羅上任以來，大力推動新政策積極改造仁寶，他積極與AI晶片商合作，期望掌握未來邊緣裝置「推論運算」契機，期望在雲端運算及雲端訓練算力已經被各電子五哥爭食情形下，後發先至在AI世代卡位。

他預估，今年伺服器業務預估20%年增率，汽車電子預估5~9％高個位數百分比成長，筆電則預估持平，這位外籍主管新官上任不到3個月，已經展現積極企圖心。