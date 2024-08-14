Google Pixel 9 系列手機推出四款產品 中華電信加入銷售通路

Google 強化硬體家族，在台灣正式啟用了在板橋的第二棟硬體研發辦公大樓後，包括手機、手錶、耳機等硬體新產品在台灣推出，實體通路除了原先合作的台灣大以外，首度加入中華電信和神腦國際與線上通路。

全新 Google 硬體產品的上市，包含 Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro Fold、Pixel Watch 3 以及 Pixel Buds Pro 2。Google Pixel 9 系列現已於 Google商店、台灣大哥大、myfone 購物、中華電信、神腦國際、神腦生活網路商城、Momo 購物網、PChome 24h購物與蝦皮購物等通路開放預購。

並搭配一年期 Google One AI 進階版方案訂閱，可在這段期間搶先體驗全新 Gemini Live 功能 (目前僅支援英文)、使用 Gemini Advanced (已支援繁體中文) 以及 2TB的雲端儲存空間。

Pixel 9 將推出曜石黑、陶瓷米、嫩芽綠、莓果粉四款顏色，售價為新台幣$26,490元起，將於8月22日上市。

Pixel 9 也首度推出折疊產品Pro Fold，同樣展現了 Google 硬體工藝與軟體應用，強化拍照功能，採用 Tensor G4 處理器，並能使用 Google AI 功能，售價自56,990元起，將在9月初上市。