Google在台開賣Pixel 9系列 擴大AI手機戰局

繼三星、華碩、小米等廠商推出人工智慧（AI）手機後，市場熱度攀升，Google今天發表Pixel 9系列新手機並宣布在台灣開賣，搭載全新Tensor G4晶片，可運行先進AI模型，幫助手機理解文字、圖像與音訊內容。

為了讓更多使用者體驗AI功能，Google宣布，購買Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL及Pixel 9 Pro Fold的使用者將獲得一年免費的Google One AI進階版方案訂閱，可搶先體驗全新AI語音互動功能Gemini Live（目前僅支援英文）、使用Gemini Advanced（已支援繁體中文）以及2TB的雲端儲存空間。

Pixel 9是這次新品入手門檻最低的機型，台灣售價新台幣2萬6490元起；更高階的Pixel 9 Pro與Pixel 9 Pro XL售價分別為3萬3490元、3萬9990元起。3款新機將於8月22日起陸續上市。

Google硬體副總裁彭昱鈞在官方部落格發文指出，今年的Pixel 9系列重新設計手機外觀，強化Pixel相機列的設計，耐用度也比前一代Pixel 8系列提升2倍。Pro機型今年第一次推出2種尺寸，分別是具備6.3吋螢幕的Pixel 9 Pro、搭載6.8吋螢幕的Pixel 9 Pro XL，除了顯示螢幕尺寸和電池容量外，其他規格和功能都相同。

彭昱鈞說，今年的Google I/O開發者大會發表Gemini Live功能，讓使用者能夠用自然對話方式與AI模型Gemini互動，例如詢問如何處理家中設備的簡易修繕，或請Gemini推薦中秋節送禮的建議。

Gemini Live會在Pixel 9 Pro系列與指定Android手機裝置上先推出英文版本，讓訂閱Gemini Advanced的使用者搶先體驗，並在接下來幾週內支援更多語言。

Pixel 9系列提供更多相機AI功能，例如全新「一起拍」功能透過AI技術及合成方式，將2張擁有相同背景與角度的照片，拼接成所有人都在畫面內的合照。「自動構圖修正」功能可以在拍攝後重新調整照片的畫面構圖，讓照片變得更有故事性。

值得注意的是，Google第2代摺疊手機Pixel 9 Pro Fold首次登台開賣，售價為5萬6990元起，將於9月4日上市。

Pixel 9 Pro Fold採用全新轉軸，可以把手機完全攤平；透過8吋的Super Actua Flex螢幕，螢幕亮度比前一代提升80%。

使用者可以透過Pixel 9 Pro Fold的分割畫面進行多工處理，增加辦事效率，像是拖拉移動照片、在Google Meet會議使用雙螢幕。全新拍照功能「看過來」會在手機的外螢幕顯示一段動畫，吸引小孩的注意力，幫助拍照的人捕捉孩子看向鏡頭的瞬間。

除了手機產品之外，Google還發表全新無線耳機Pixel Buds Pro 2，首次搭載專門為進階音訊處理跟支援Google AI打造的Tensor A1晶片，提升音質、主動降噪功能及電池續航力。智慧手錶Pixel Watch 3也在台灣上市，共有41公釐與首次推出的45公釐2種尺寸，提供更多的健身與身體恢復工具。