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電子五哥也辦不到！NCR找上樺漢究竟看中什麼？

經濟日報／ 王郁倫／台北即時報導
樺漢董事長朱復銓。記者王郁倫／攝影
樺漢董事長朱復銓。記者王郁倫／攝影

「這是絕無僅有的一次！」工業電腦廠樺漢科技（6414）拿下國際零售系統品牌NCR Voyix獨家硬體供應合約後，董座朱復銓高興地說。NCR將在今年底結束10家供應商、超過200多家零組件供應鏈關係，只跟樺漢合作。弱水三千，NCR為何獨取一瓢飲？樺漢談下連電子五哥都沒談過的硬體獨家合約，靠的是NCR看上的深度未來科技。

樺漢將於2025年1月1日起，承接NCR所有硬體系統的設計、開發、生產、製造及供應鏈系統，以統包商角色提供必要軟硬體設計能力及售後服務，「對方把研發（R&D）都交給我們了！」朱復銓說，原本NCR有10家供應商，相關零組件商超過200家，明年起這些供應網都將結束，獨家跟樺漢合作。

NCR正在轉型為專注平台軟體和服務的公司，這意味NCR硬體業務將與樺漢長期深度合作，雙方已有16年合作史，此次樺漢更取得全方位的技術整合合約。

但POS機台已是古老產業，朱復銓也直言POS不是高端技術產品，為何NCR只找樺漢做單一供應商？朱復銓解釋，這是因為樺漢掌握特定技術，從零售硬體、AI、能源管理、ESG減碳管理等面向提供技術，NCR看好樺漢將成為上述技術佼佼者的緣故。

不僅樺漢跟NCR將面向歐美及亞太市場，樺漢還期望引進亞太戰略夥伴夏普，促成美系與日系品牌合作一起進軍東南亞，從硬體供應商跨入「行銷提供」或「技術提供者」角色。

「無論是電子五哥或鴻海（2317），都是做代工研發，台灣在過去從消費性電子時代，很多技術都被外國公司控制，業務價格被殺來殺去，所以我們7年前開始發展新思維，希望從賣BOM表（零件規格）被一樣一樣砍價，改賣產品，從賣價格到賣價值。」朱復銓說，接下來博奕或樂透產業也會出現大型客戶與樺漢合作，複製該合作模式。

NCR是美國品牌，成立140年，目前在全球零售市場地位舉足輕重，除是餐飲零售業POS軟體及自助結帳系統第一名，相關客戶超過30萬家，在數位銀行軟體系統也穩居第一，此次NCR的POS系統、廚房資訊系統、自助結帳系統都將由樺漢提供整合服務。

根據NCR財報顯示，2023年硬體業務營收約12.4億美元，朱復銓粗估樺漢可以取得每年160億元新台幣的硬體訂單，另外也期望增加20~30億元AI軟體收入，「樺漢可以在減碳、網路安全、節能及MTPF（設備壽命估算）這些部分投入。 」朱復銓說。

總經理蔡能吉表示，樺漢目前雲雲地整合提供的軟硬體營收，第2季度達31.7億元，季增率高達59%，未來NCR的邊緣設備或自助結帳機技術都將會與樺漢做整合。

樺漢科技 軟體

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