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綠電需求 加速回溫

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

國內太陽能市場去年受總統大選因素干擾，不少地方政府審核太陽能發電案場施工許可證步調放緩、甚至停擺，案場無法施工，導致太陽能內需裝置量嚴重落後。茂迪總經理葉正賢認為，不論AI或資料中心等剛性需求強勁，對綠電需求跑不掉，看好內需將快速回溫。

國內多數太陽能廠內需營收占比超過五成，若內需市場加速復甦，有助相關供應鏈業績，擺脫去年營運不振陰霾。葉正賢表示，新政府目前仍未對太陽能相關目標表態，可能需要一段時間，整頓過去太陽能市場劣幣驅逐良幣的失衡秩序。

他認為，全球AI浪潮催動資料中心用電量激增，綠電需求與日俱增，這些剛性綠電需求跑不掉，各大AI巨頭來台投資，也有助帶動台灣太陽能市場快速成長。

市場人士分析，AI巨頭包括輝達（NVIDIA）、亞馬遜、超微陸續來台擬設立超級運算中心，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）、安集（6477）等太陽能廠跟著旺。

AI 太陽能發電 綠電

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