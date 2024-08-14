美放寬太陽能進口 有助元晶、茂迪等爭取大單

美國總統拜登周一宣布，太陽能電池免加徵進口關稅配額將從5GW（1GW即10億瓦）大增1.5倍到12.5GW，以幫助依賴海外產組件的國內電池模組生產商，目前關稅稅率14.25%。法人看好，拜登政府大開太陽能輸美綠燈，有助台廠元晶（6443）、聯合再生（3576）及茂迪（6244）等爭取攻美大單，挹注海外業務成長。

2018年美國前總統川普根據1974年貿易法第201條首次徵收關稅，以保護美國小型太陽能製造業免受亞洲製造低價進口產品的競爭。拜登政府曾在5月表示，如果進口量接近5GW的水平，將考慮提高配額。

太陽能模組廠茂迪總經理葉正賢表示，美國提高太陽能電池免加徵進口關稅配額對產業來說是利多，尤其美中貿易戰，美國對中國大陸太陽能祭出反傾銷、反補貼稅等措施，同時恢復對四個東南亞國家太陽能板課徵進口關稅，以防堵大陸業者「洗產地」，台灣因關稅低優勢，有助拓展美國市場。

美商務部先前調查發現，大陸太陽能板製造商為規避反傾銷稅、反補貼稅，長年在產品輸美前先到東南亞國家組裝。若沒被豁免關稅，大多數東南亞國家太陽能板輸美關稅稅率在兩位數低端，若判定有不公平貿易情節，最高稅率可達254%。

市場人士預期，美國總統大選愈來愈近，估計雙方陣營針對再生能源政策將持續加碼，藉此爭取更多選民與產業界支持，供應鏈也將受惠，台廠有望藉此切入美國市場。

國內三大太陽能廠元晶、聯合再生、茂迪今年起都加大外銷力道，主要市場涵蓋美國、歐洲及日本。其中，元晶因與特斯拉合作密切，出貨動能最強；聯合再生布局許久，外銷比重逐年提升；茂迪則鎖定日本市場。

外電報導，美國能源部預測，今年美國新增電力裝機容量約有58%來自太陽能。預計有36GW併入電網，較去年倍增，儲能也翻倍成長達14.3GW，遠高於天然氣的2.5GW。

外資報告指出，過去五年來，亞馬遜、微軟、Google、Meta等四大雲端服務供應商（CSP）約占美國大型公用事業級太陽能項目需求比率四成，凸顯科技大廠正擴大再生能源需求，AI資料中心電力需求更是傳統資料中心的十倍，使得再生能源炙手可熱。