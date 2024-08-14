和碩本季展望正向 筆電出貨拚增雙位數
隨著時序進入傳統旺季，和碩（4938）對本季展望正向，預估筆電出貨量將季增雙位數百分比，消費性電子業務則會季增高雙位數百分比，通訊業務則持平。
法人指出，由於iPhone新機通常為9月下旬出貨，故和碩本季實際能認列的業績有限，新機主要效益預計將在第4季發酵。整體而言，和碩下半年業績將逐季成長，第4季在iPhone 16系列新機加持下，將登上全年營運高點。
市場預期，蘋果將於9月下旬發表iPhone 16系列新機，和碩為主要代工廠之一，其工廠已進入緊鑼密鼓量產備貨階段。
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